ВСУ прорвали под Москвой несколько рубежей ПВО 5 20.09.2026, 13:37

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Новые подробности самой массированной атаки на российскую столицу.

Мэр Москвы заявил о самой массированной атаке на российскую столицу. По его словам, с субботы ПВО якобы сбила уже более 1,5 тыс беспилотных летательных аппаратов, пишет «Фокус».

За последние сутки российская противовоздушная оборона якобы отразила самую массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, с субботы, 19 сентября, ПВО ВС РФ на всех рубежах якобы отбила более 1600 БПЛА, причем 450 из них — на подлете к Москве.

Собянин признал, что несколько БПЛА достигли территории МНПЗ, а один из них попал в жилой дом.

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов», — считает мэр Москвы.

Удары по московскому региону: данные OSINT

При этом украинский телеграм-канал Exilenova+ публикует фото обломков, предварительно, ракеты FP-5 «Фламинго».

Канал «Око гора» не исключает, что ракету сбили в 20-25 км от центра Москвы.

Украинский OSINT-канал «Абсолютно надійне джерело» сообщает, что в Капотне были поражены комплекс первичной переработки нефти и комбинированная установка переработки нефти общим объемом переработки до 12 млн тонн нефти в год, и установка для производства высококачественного бензина.

«Газпромнефть – МНПЗ» в Капотне покрывал 40-50% потребностей Москвы и Московской области в бензине и дизтопливе, а также обеспечивал авиагорючим столичные аэропорты.

OSINT-канал «КіберБорошно» также отмечает, что в результате атаки на НПЗ, вероятно, были поражены оба узла первичной переработки, что означает полную остановку предприятия, которое расположено в 18 км от Кремля, прикрытом несколькими рубежами ПВО.

Какие еще объекты были атакованы в Подмосковье

Под атаку попал и склад в Софьино Московской области, пишет российский канал Astra.

Производственно-складской комплекс ООО «Современные складские технологии» компании состоит из шести корпусов общей площадью 290 тыс. кв. м. В 500 метрах от объекта находится ЗРПК «Панцирь».

Кроме того, как отмечает Astra, в Дзержинском Московской области подверглась атаке ТЭЦ-22. Объект расположен примерно в 2 км от Московского НПЗ.

ТЭЦ-22 имени Н. И. Серебряникова мощностью 1 375 МВт обеспечивает электроэнергией и теплом юго-восток Москвы, Дзержинский и часть Люберецкого округа, а также поставляет технологический пар Московскому НПЗ.

Атака на Москву: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности и по объекту логистики в столичном регионе РФ.

Работали, в частности, воины СБУ, СБС, ССО, ГУР и СВР, которые применили FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляница», Vendetta, «Лютый», «Барс», «Фламинго», «Сичень», Pelican.

«Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир», — подчеркнул Зеленский.

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