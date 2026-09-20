«Не держись за власть посиневшими пальцами — езжай в поле, слушай рапс» 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

20.09.2026, 13:48

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Франсуа Леон Бенувиль. Цинцинната избирают диктатором. 1844

Поучительная история из глубины веков.

Эта история произошла, когда маленький Рим уже был величиной, но очень местного значения. В то время Рим воевал с соседним народом эквов. По правде говоря, в то время года не было, чтобы Рим не воевал с кем-нибудь из соседей.

И вот случилось так, что война пошла немножко не по плану и римское войско попало в окружение. Они там в этом окружении еще пока держались, но деваться из окружения было совершенно некуда.

Короче, войско надо было срочно спасать. Поэтому римский сенат решил пойти на чрезвычайные меры. Римский сенат решил назначить диктатора.

А я тебе напомню, что (слово диктатор в то время еще не было ругательным). И назначали диктатора на срок не больше месяцев. Но, хотя слово было не ругательным, полномочия у него были очень даже диктаторскими. Поэтому выбирать надо было осторожно. Выбирать надо было такого человека, который с одной стороны справится с поручением, а с другой стороны, не будет злоупотреблять своими полномочиями.

Вот Луций Квинкций Цинцинат как раз показался сенаторам такой подходящей кандидатурой. Когда к нему прибыли сенатские послы, Цинцинат как раз пахал свое поле. И, увидев у ворот представительную делегацию, он сразу, конечно, заподозрил неладное.

И не зря заподозрил. Когда послы огласили ему решение сената, Цинцинат прослезился и сказал: «Незасеянным останется у меня в этот год участок и, похоже, нам всем придется крепко голодать». После чего, «поцеловав жену и наказав ей позаботиться о домашних делах, он отправился в город».

Как человек занятой в городе он времени зря не тратил. Своей диктаторской властью отстранил консулов, которые не оправдали народное доверие. Потом объявил чрезвычайную мобилизацию под угрозой смертной казни для уклонистов.

После чего с собранным войском сразу пошел на войну. Я тебе напомню, что Рим в то время еще был маленьким. То есть далеко ходить не пришлось.

Ну и война тоже как-то надолго не затянулась. Конечно, за три дня Цинцинат не справился. Он справился за четыре. Эквы капитулировали. Выдали вождей, которые их подстрекали к войне, и для возмещения морального и материального ущерба отдали один из своих городов римлянам на разграбления.

Вернувшись в Рим, Цинцинат внес казну захваченную на войне добычу, представил народному собранию официальный отчет о своих действиях, после чего сложил диктаторские полномочия и вернулся домой.

Вместо положенных по закону шести месяцев диктатура Цинцината длилась 16 дней. Ну потому что Цинцитату было куда спешить. Поле само себя не засеет.

Короче, если ты не хочешь держаться за власть посиневшими пальцами, то и не держись. Езжай в поле, слушай рапс.

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