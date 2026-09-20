Пункты управления, ЗРК и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян 1 20.09.2026, 13:57

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иллюстративное фото

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Силы обороны Украины 19 сентября и ночью на 20 сентября поразили ЗРК «Бук-М3», РЛС «Небо-У», место производства дронов и пункты управления российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Также в районе Балки Донецкой области зафиксировано поражение радиолокационной станции «Небо-У».

Кроме того, в районе Северодонецка Луганской области поражение потерпело место производства дронов.

Также, в Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряне поражен командно-наблюдательный пункт, а в районе Старомихайловки - пункт управления дронами противника.

Напомним, украинские дроны и ракеты, в частности «Фламинго», ночью 20 сентября массированно атаковали Москву. Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики.

В результате ночной атаки в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ», обеспечивающий 40% горючего российской столицы.

Были также применены дальнобойные санкции по предприятию в Воронежском регионе.

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