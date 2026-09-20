закрыть
20 сентября 2026, воскресенье, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пункты управления, ЗРК и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян

1
  • 20.09.2026, 13:57
  • 1,828
Пункты управления, ЗРК и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян
иллюстративное фото

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Силы обороны Украины 19 сентября и ночью на 20 сентября поразили ЗРК «Бук-М3», РЛС «Небо-У», место производства дронов и пункты управления российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

Также в районе Балки Донецкой области зафиксировано поражение радиолокационной станции «Небо-У».

Кроме того, в районе Северодонецка Луганской области поражение потерпело место производства дронов.

Также, в Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряне поражен командно-наблюдательный пункт, а в районе Старомихайловки - пункт управления дронами противника.

Напомним, украинские дроны и ракеты, в частности «Фламинго», ночью 20 сентября массированно атаковали Москву. Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики.

В результате ночной атаки в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ», обеспечивающий 40% горючего российской столицы.

Были также применены дальнобойные санкции по предприятию в Воронежском регионе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин