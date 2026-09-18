Новое видео с Путиным вызвало вопросы у россиян 18 18.09.2026, 18:39

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Фото: Getty images

В Сети обсуждают кадры из Кремля.

В России 18 сентября стартовали трехдневные выборы в Госдуму. Проголосовал и диктатор Путин — кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Это видео стало предметом активных обсуждений среди россиян.

В деталях разбирался dialog.ua.

Путин на выборах проголосовал онлайн. И больше всего россияне поразились тому, как неуверенно глава РФ обращался с компьютером. Было очевидно, что с этим девайсом российский диктатор имеет дело довольно редко.

Также комментаторы отмечали явно плохое зрение у главы Кремля.

«Дед тупо ничего не видит. Даже на огромном мониторе. Щурится, склоняется к экрану, елозит старческими глазами. До какой степени закомплексованным надо быть, чтобы в 74 года стесняться надеть очки?» — отметил блогер «Проф. Преображенский».

В Сети также обратили внимание на то, что у главы Кремля операционная система Windows оказалась нелицензированной — в правом нижнем углу была отчетливо видна соответствующая надпись.

Отметили россияне и то, что первые лица государства проголосовали «из бункеров» при помощи «натовской» техники , не осмелившись появиться перед собственным народом.

Политик Андрей Пивоваров отметил важный момент: Путин перестал голосовать очно после начала полномасштабной войны против Украины.

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