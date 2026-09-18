Россию накрыла новая волна топливного кризиса 7 18.09.2026, 22:13

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Иллюстрационное фото

Россияне дерутся в очередях.

В нефтяной державе – снова квест «Найди бензин»: после успешных ударов Украины по НПЗ в России – новая волна топливного кризиса. Хуже всех, вероятно, оккупированному Крыму, где коллапс не прекращался все лето.

Но в сентябре появился и новый эпицентр – Санкт-Петербург, где водители часами стоят в километровых очередях и массово жалуются в соцсетях. Подборка видео – в материале сайта «Гордон».

В июне – июле на топливном рынке РФ был сильный дефицит из-за атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. По данным Генерального штаба ВСУ на начало июля, украинские атаки вывели из строя примерно 42,74% от общей мощности нефтепереработки РФ. С середины июля некоторые регионы в РФ начали смягчать лимиты на продажу топлива.

Но после этого дроны ВСУ стали атаковать заводы практически ежедневно. Эффект этих атак сказался не сразу, однако в августе появились сообщения, что в Москве и регионах вновь начались проблемы с бензином. К концу августа производство бензина в России, по данным Reuters, упало примерно до 70% от уровня внутреннего потребления. В сентябре половина крупнейших производителей дизеля в России сократила выпуск. СМИ констатировали: в РФ – «новая волна» роста цен и дефицита топлива.

Даже Путин понял, что делать вид, будто ситуация под контролем, бессмысленно, – и призвал россиян готовиться к длительному дефициту бензина. И его прогнозы в этот раз сбылись.

К середине сентября в России топлива нет почти на каждой второй заправке, подсчитала «Новая газета Европа». Так, АИ-92 отсутствует на 45% АЗС, а более дорогой АИ-95 – на 53%. Для сравнения: в конце августа показатели составляли 33% и 38% соответственно. Одновременно растет число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива.

Сильнее всего дефицит ощущается в родном городе Путина Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Там автомобилисты сообщают об очередях продолжительностью более двух часов. В Ленобласти, где после украинской атаки остановился крупнейший на северо-западе России нефтезавод «Кинеф», запретили продавать больше 30 л топлива на машину до 1 октября.

На некоторых АЗС топлива нет вообще, а где есть – продается по завышенным ценам.

«Просто ад какой-то!» – жалуются жители города на Неве.

В последнюю неделю СМИ заметили также острую нехватку бензина в Новороссийске, Краснодаре, Иркутске, Перми, Сургуте, Ростовской и Архангельской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

На проблемы россияне реагируют по-разному. Кто-то плачет...

Кто-то готов в «ожесточенных боях за бензин» добывать ценный ресурс мордобоем...

Или даже огнестрельным оружием.

Некоторые россияне были уверены, что «искусственный дефицит топлива» создают их собственные политики и к выборам в Госдуму бензин на заправки вернется. Но их ожидания не оправдались.

Участники рынка говорят, что все эти проблемы неизбежно выльются в дальнейший рост цен, даже если представить себе, что завтра удары по НПЗ прекратятся, отмечает «Новая газета Европа».

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