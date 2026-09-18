Кушнер на переговорах в Москве применил болезненный для Путина «прием» 12 18.09.2026, 19:33

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Джаред Кушнер

Фото: golosameriki.com

Речь шла о Донбассе.

Российский диктатор Владимир Путин заявил американским переговорщикам во время встречи в Москве, что армия РФ захватит Донбасс в течение нескольких месяцев, но Джаред Кушнер возразил ему.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, когда посланники президента США Дональда Трампа встретились с Путиным в Кремле в начале сентября, российский диктатор излучал уверенность.

По его словам, в течение нескольких месяцев российские войска наконец-то захватят весь украинский Донбасс.

Также Путин утверждал, что Россия была готова нанести мощные удары по энергосистеме Украины, создав предпосылки для тяжелой зимы.

Однако Кушнер попытался возразить российскому диктатору.

«При всем уважении, вы говорили нам то же год назад. Какие шансы, что мы вернемся сюда через год, и вы снова скажете то же? Может, мы не будем терять год?», - сказал он Путину.

NYT отмечает, что этот обмен репликами отражает всю сложность ситуации, сложившейся за более чем полтора года попыток Трампа положить конец войне России против Украины.

Напомним, недавно посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ездили в Москву с попыткой достичь продвижения по прекращению войны в Украине. Там они провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер посетили Киев, где провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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