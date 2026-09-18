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Действующий рынок выставили на аукцион в Беларуси

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  • 18.09.2026, 11:52
  • 3,528
Действующий рынок выставили на аукцион в Беларуси
Изображение носит иллюстративный характер
Фото: Tochka.by

В состав лота входят торговые ряды, здания и парковка.

Белорусам предлагают ощутить себя в 90-х и стать держателем рынка. Правда, тут все более чем законно – лот нужно купить, причем стартовая цена немалая.

Фото: Белюробеспечение

Объявление о продаже рынка «Восточный» в Орше (одного из крупнейших в городе) появилось на площадке «БелЮрОбеспечение» уже во второй раз. Впервые его пытались продать в начале сентября, но желающих не нашлось.

Фото: Белюробеспечение

Хотя в составе лота довольно много позиций – больше 13 помещений, включая торговые ряды, навесы и административные здания.

Фото: Белюробеспечение

Судя по фото, торговля там налажена. Торговые ряды и здания заняты магазинами одежды и обуви, товарами для дачи, продуктами. Есть даже платный туалет, магазин «Маяк» и парковка.

Площадь большинства павильонов – от 230 до 250 м2, парковки – почти 1 тыс. «квадратов».

В придачу идет право на аренду земельных участков площадью 0,1 и 0,6 га.

Продавцом выступает компания «Ситиболл». Как указано в объявлении, есть возможность полностью купить юридическое лицо.

Фото: Белюробеспечение

Торги состоятся 22 октября, а цена стартует с 2,8 млн. рублей. Владелец решил не делать скидки и оставил ту же стоимость, что и была у лота в сентябре.

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