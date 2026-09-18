Сразу четырех волков заметили в Кобринском районе 3 18.09.2026, 12:08

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Хищники попали в объектив фотоловушки.

Кобринский опытный лесхоз разместил в своем Instagram видео, на котором запечатлены четыре волка. Они стоят в поле, принюхиваются и посматривают по сторонам.

В комментариях под видео пользователи спрашивают, в каком месте «гуляют эти красавцы», а некоторые делятся своими историями встречи с волками.

Так, пользователь dubinkanv написала: «В Тевлях [деревня в Кобринском районе] в лесу столкнулась с двумя волками, наверное сытые были, мимо пробежали метров 20. Очень быстро».

Как рассказал Times.by инженер по охотничьему хозяйству Кобринского опытного лесхоза лесхоза Дмитрий Панасюк, территория, на которой запечатлены волки, относится к биологическому заказнику местного значения «Дивин-Великий лес».

Ближайшие населенные пункты находятся примерно в 7 км, поэтому прямой угрозы для жителей нет. Однако специалист не исключает, что встреча с хищником возможна для грибников – фотоловушки фиксируют волков в разных местах Кобринского района. Они быстро перемещаются по лесу, а днем в основном уходят в глубокую чащу.

«Мы ведем учет и регулирование численности волков. С начала года в угодьях Кобринского опытного лесхоза добыто 12 особей. Сейчас хищникам хватает корма в лесу, и к населенным пунктам они не стремятся. Мы держим ситуацию с численностью этого зверя под контролем», – отметил Дмитрий Панасюк.

По словам специалиста, в лесхоз поступали звонки от грибников, которые видели одиночных волков на окраине леса и в поле. Это подтверждает, что вероятность встречи с диким зверем не исключена.

Дмитрий Панасюк добавил, что волки боятся людей и стараются избегать встреч с ними, но проявлять осторожность при посещении лесов все же нужно.

Главное правило при встрече с волком – не паниковать, не бежать и медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной.

Здоровые волки ведут себя адекватно и на человека, как правило, не нападают. Опасность может представлять больное животное.

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