В Минске начались массовые проверки водителей каршерингов

В Минске начались массовые проверки водителей каршерингов13
- 18.09.2026, 12:19
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Инспекторы могут быть без опознавательных знаков.
Минская ГАИ объявила о начале ранее анонсированного рейда по каршеринговым автомобилям в Минске. Он будет идти до понелеьника, 21 сентября, сообщает Blizko.by.
Сотрудники ГАИ будут работать как на обычных машинах, так и на авто без опознавательных знаков. В рамках рейда они намерены выявлять превышение скорости, несоблюдение правил маневрирование и другие нарушения, приводящие к ДТП с тяжкими последствиями.
Отмечается, что особое внимание уделят физическому состоянию пользователей каршерингов и наличию у них водительских прав.