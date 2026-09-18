В Минске начались массовые проверки водителей каршерингов 13 18.09.2026, 12:19

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Инспекторы могут быть без опознавательных знаков.

Минская ГАИ объявила о начале ранее анонсированного рейда по каршеринговым автомобилям в Минске. Он будет идти до понелеьника, 21 сентября, сообщает Blizko.by.

Сотрудники ГАИ будут работать как на обычных машинах, так и на авто без опознавательных знаков. В рамках рейда они намерены выявлять превышение скорости, несоблюдение правил маневрирование и другие нарушения, приводящие к ДТП с тяжкими последствиями.

Отмечается, что особое внимание уделят физическому состоянию пользователей каршерингов и наличию у них водительских прав.

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