Санкции против белорусских биатлонистов остались в силе 1 18.09.2026, 12:59

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В IBU даже не стали поднимать вопрос их возвращения на международные старты.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не стал рассматривать вопрос допуска белорусов и россиян к участию в соревнованиях под эгидой организации, рассказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

17-й очередной Конгресс IBU проходит с 17 по 20 сентября 2026 года в немецком Берхтесгадене. Изначально сообщалось, что IBU не включил в повестку Конгресса вопросы возвращения белорусских и российских биатлонистов.

«Вопрос не был включен в повестку Конгресса, которая была обнародована месяц назад. Предложений внести его в повестку в последний момент на самом Конгрессе не последовало. Решение Конгресса IBU 2022 года об отстранении СБР и Белорусской федерации биатлона остается в силе», – заявил Сергей Аверьянов.

Она также отметилa, что Конгресс решил продлить мандат Исполкома IBU, который позволяет этому органу вернуть россиян и белорусов в любой момент до следующего заседания, если для этого возникнут соответствующие условия.

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