В Нидерландах появилась первая в мире солнечная «скорая» 3 18.09.2026, 13:30

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Медичная автолаборатория Stella Juva на солнечных батареях во время испытаний в Кении

Фото: Reuters

Она может работать вдали от электросетей и заправок.

Нидерландские разработчики создали первую в мире медицинскую автолабораторию на солнечной энергии, способную работать в самых отдаленных регионах без доступа к электросетям и топливу. Stella Juva уже успешно прошла испытания.

Автономная больница на колесах

Нидерландские студенты из команды Solar Team Eindhoven (Эйндховенский технический университет) разработали и сертифицировали для эксплуатации на дорогах общего пользования первый в мире автомобиль скорой помощи на солнечных батареях — Stella Juva. Электромобиль питается от полностью интегрированных солнечных панелей и аккумулятора емкостью 50 кВт·ч.

Медичная автолаборатория Stella Juva на солнечных батареях во время испытаний в Кении

Фото: Reuters

Концепция этого автомобиля отличается от классической медицинской машины: он не везет пациента в больницу, а доставляет квалифицированную помощь непосредственно людям в отдаленных регионах. Главная особенность машины — способность генерировать во время стоянки больше энергии, чем потребляет все ее медицинское оборудование, сообщает Euronews.

Уверенный тест на кенийском бездорожье

В ходе первых полевых испытаний, проведенных совместно с международной организацией Amref Health Africa, мобильная лаборатория на солнечной энергии преодолела более 800 км по сложным дорогам кенийского округа Нарок. По пути к отдаленному полевому пункту в Мосиро автомобиль выдержал шесть часов экстремального бездорожья.

«Во время этой поездки по бездорожью сломалась рулевая тяга, соединяющая передние колеса с рулевым механизмом. К счастью, эта деталь была специально спроектирована так, чтобы выходить из строя первой. Всего за полчаса команде удалось заменить её новым элементом, и Stella Juva смогла завершить свою экспедицию», — рассказывает представитель Solar Team Eindhoven Ярно Бастен.

Несмотря на инцидент, машина подтвердила высокую надежность конструкции и ремонтопригодность в полевых условиях.

Полный спектр диагностики на месте

Stella Juva оснащена критически важным оборудованием: рентгеновским аппаратом, ультразвуковой системой, автоматическим наружным дефибриллятором (АНД) и специальными холодильными установками для хранения вакцин.

Выдвижные боковые солнечные панели не только создают тень для приема пациентов, но и обеспечивают энергонезависимость. За два дня тестирования машина продемонстрировала способность обеспечить полноценную диагностику и помощь примерно 200 людям.

«Команде действительно важно увидеть потенциал Stella Juva на практике. Речь идет не только об экологичном передвижении, но и о возможности оказывать полностью автономную помощь. Особенно в отдаленных районах, где часто ощущается дефицит энергии, это может сыграть решающую роль», — отмечает менеджер команды Матейс ван Гервен.

Потенциал для спасения тысяч жизней

В регионах со сложным рельефом и отсутствием стабильной сети такая техника способна кардинально снизить уровень смертности. Например, за один выезд медики на Stella Juva могут провести УЗИ-обследование 40 беременных женщин, что критически важно для Африки.

«В округе Нарок большие расстояния и перебои с электроснабжением по-прежнему затрудняют доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Stella Juva позволяет доставлять в отдаленные населенные пункты не только медицинских работников, но и энергию, а также оборудование, необходимое для обследования людей на месте. Если бы мы смогли внедрить Stella Juva в этих районах, эффект был бы колоссальным: мы могли бы раньше выявлять риски и, в конечном счете, спасать жизни», — говорит Джеффри Садера, руководитель проекта по охране материнства и детства в организации Amref Health Africa.

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