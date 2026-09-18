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Конкурс не удался: у белорусов украли подаренные на свадьбу деньги

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  • 18.09.2026, 13:56
  • 6,722
Конкурс не удался: у белорусов украли подаренные на свадьбу деньги

Гостья придумала неожиданное объяснение своему поступку.

В Молодечненском районе свадьба на коттедже омрачилась воровством. Подробности преступления сообщил приближенный к МВД Telegram-канал.

После росписи молодожены с гостями поехали на банкет. С ними была 21-летняя жительница Могилева, которая, видимо, не спешила радоваться за новоиспеченных супругов.

Настал классический момент для каждой свадьбы – молодожены начали получать конверты с деньгами и пожеланиями. Все подарки невеста занесла на второй этаж коттеджа, и гостья это приметила.

Когда вечер был в самом разгаре, жительница Могилева просто зашла в комнату и забрала несколько конвертов, в которых было 1,1 тыс. Праздник она догуляла и на следующий день уехала домой.

Пропажу заметили быстро. Подозрения почти сразу упали на подозрительную гостью – многие видели, как она ходила рядом с денежной комнатой.

Решить вопрос молодожены решили по-хорошему и просто позвонили ей. Но та все отрицала, поэтому пришлось обращаться в милицию.

С правоохранителями разговор получился более продуктивным. Девушка призналась, что действительно забрала деньги, но, по ее словам, это нужно было для конкурса. Она хотела объявить о пропаже, чтобы все начали искать деньги.

Правда, конкурсу не суждено было случится. Из-за выпитого девушка просто «забыла», что забрала про чужие деньги.

В итоге могилевчанка созналась в краже, на нее было заведено уголовное дело.

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