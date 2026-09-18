ВСУ поразили важную цель на аэродроме Саки в Крыму 18.09.2026, 13:49

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Под удар попала станция управления российскими дронами «Орион».

17 сентября и в ночь на 18 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в районе населенного пункта Новофедоровка на аэродроме Саки в Крыму была поражена наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами «Орион» противника.

Как отмечают в Генштабе, «Орион» («Иноходец») — российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс с большой продолжительностью полета (класса MALE). Он способен находиться в воздухе до 24 часов, вести оптико-электронную разведку и целеуказание на высотах до 7,5 км, а также нести управляемое авиационное вооружение (управляемые ракеты и авиабомбы общей массой до 200–250 кг) для поражения наземных целей. Поражение наземной станции управления существенно ограничивает применение этих комплексов оккупантами на соответствующем оперативном направлении.

Другие цели:

— В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

— Кроме того, в Луганской области подтверждено поражение склада боеприпасов противника в районе Довжанска, а также склада материально-технических средств оккупационных войск в районе Кипучего.

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