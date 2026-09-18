Фицо в последний момент отменил визит в Украину 6 18.09.2026, 14:14

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Роберт Фицо

Словацкий премьер должен был участвовать в саммите в Карпатах.

Премьер Словакии Роберт Фицо не приехал в Украину для участия в саммите «Карпатская инициатива».

Об этом «РБК-Украина» стало известно из собственных источников.

Согласно информации, причиной отказа Фицо приехать могло стать ухудшение состояния здоровья.

Также источники сообщают, что визит словацкого премьера в Украину действительно готовился, но был отменен в последний момент.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества — «Карпатской восьмерки» (С8). Инициатива должна усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

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