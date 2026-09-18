Неузнаваемый Басков в церкви вымаливал чудо 14 18.09.2026, 14:41

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Николай Басков

Коллаж: Главред

Певец-путинист не может справиться с «внутренней тяжестью».

Российский певец-путинист, который поддерживает военное вторжение РФ в Украину Николай Басков сообщил, что вымаливал в церкви чудо, пишет «Главред».

Артист вышел на связь с подписчиками, при этом решив воспользоваться «молодильными» фильтрами. Из-за манипуляций с видео лицо Баскова стало неузнаваемым.

Басков сообщил, что буквально не находит сил ответить на поток сообщений от поклонников и чувствует внутреннюю тяжесть, с которой пытается справиться.

Скриншот

Артист рассказал, что отправился в храм Христа Спасителя, где выстоял длинную очередь, чтобы приложиться к святыням. Там он провел время в молитве, прося не только за близких и поклонников, но и «ища для себя прощения и внутреннего облегчения».

Певец подчеркнул, что даже попросил для своих российский поклонников «чудес».

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