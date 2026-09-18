Россиянка о поведении соотечественников: Какой стыд! Мы не все такие 24 18.09.2026, 19:04

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Просто не все граждане РФ знают, что СССР давно развалился.

Белорусы рассказали несколько историй о том, как ведут себя в нашей стране россияне.

«В самолете из Санкт-Петербурга летела в Минск, рядом семейная пара, - пишет в Threads katrin_alice_blond. – Спросили, что по связи. Я все рассказала, в том числе про то, где симку купить и как роуминг подключить. В ответ: «Нам в регионах роуминг не нужен».

Извините, но желания помогать с таким отношением ноль. Если у Вас нет шкалящего чувства, что тут россиянам улыбаться за просто так будут, лучше не едьте в Беларусь, правда. Если Вы адекватный человек, понимающий суверенность иной страны и готовый принять ее правила, валюту, нормы - таким тут рады».

Еще одна белоруска alanla_09 опубликовала скриншот переписке в соцсетях, где в ответ на ее слова, написанные на родном языке, россиянин ей ответил: «Пишите на русском, в Беларуси он самый главный».

На посты отреагировали пользователи как из Беларуси, так и из России. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Какой стыд... Честно, мы не все такие, до нас уже долетели новости про развал СССР.

- Мы, россияне, сами к таким плохо относимся.

- Я очень хочу в Беларусь съездить, у вас красиво, но с каждым подобным постом или комментарием от белорусов становится неловко.

- Ведите себя адекватно и вам никто ни слова не скажет. Но почему-то каким-то невероятным образом, когда я жил в Могилеве, а там хватает машин на русских номерах, лютое неадекватное поведение на дороге встречал именно от них. Странно, не правда ли?

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