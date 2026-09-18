Лукашенко теряет контроль над белорусским небом 4 Сергей Ковальчук

18.09.2026, 14:44

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Российские дроны снова ставят Минск в неудобное положение.

Президент Литвы Гитанас Науседа с присущим ему фирменным балтийским юмором пошутил по поводу белорусского неба: «Что касается того, что происходит в белорусском воздушном пространстве, мне кажется, иногда мы считаем, что Беларусь сама управляет своим воздушным пространством».

В каждой шутке есть доля шутки, и события последнего времени прямо указывают нам на правоту литовского президента. На этой неделе белорусское небо снова стало заметным фигурантом новостной ленты и продолжает быть фактором угрозы безопасности для всего региона.

В ночь с 13 на 14 сентября Вильнюс не спал. Жители города получили уведомление о воздушной тревоге и через полчаса сообщение об ее отмене. В Кайшядорском районе итальянские истребители NATO сбили российский дрон «Гербера», оснащенный зарядом взрывчатки.

16 сентября литовский МИД вручил представителю посольства Беларуси (напомню, что посла Беларуси в Литве нет с 2020 года) ноту протеста с требованием объяснения, почему российский дрон вторгся с территории Беларуси, и требованием «обеспечить контроль своего воздушного пространства».

Чисто технический ответ на вопрос, почему российский дрон оказался в небе над деревней Праткунай, — навигационный сбой системы дрона, который мог произойти как по причине работы средств радиоэлектронной борьбы, которыми активно пользуются в этой войне и россияне, и украинцы, так и по причине системных ошибок навигации самого дрона. Тут важен момент, что белорусская армия не предупредила своих литовских коллег о потенциальной угрозе.

Это могло случиться и намеренно, с целью давления на Литву, так и непреднамеренно — дрон — это сложная малоразмерная цель, присутствие которой легко не заметить даже при наличии радара. В любом случае, содержание ноты вторит юмору литовского президента — вы вообще в курсе, что у вас там в небе летает, дорогие соседи?

Еще более тревожный звонок поступил из Украины, которая в очередной раз обвинила Минск в использовании ретрансляторов для ударов по целям в Украине. Кадры удара по составу пассажирского поезда на границе с Польшей облетели весь мир.

Более того, незадолго до удара по Ягодину через станцию проследовал поезд с большим числом заметных персон, таких как Гюнтер Зауттер — советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности, Санна Марин — бывшая премьер-министр Финляндии, Карл Бильдт - бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции, Борис Джонсон — бывший премьер-министр Великобритании, Робин Вагенер — депутат немецкого Бундестага от «Зелёных».

Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко прямо заявил, что удар по Ягодину был осуществлен с использованием навигационных возможностей ретрансляторов с территории Беларуси. Ягодин находится в 55 километрах от Беларуси, в то время как ближайшая территория РФ находится в более чем 580 километрах от места удара. Вопрос, кто контролирует эти ретрансляторы, очевиден и понятен — явно не Минск.

Контекст обогатила и Польша: так, премьер-министр страны Дональд Туск заявил: «В оценке разведок в российских планах есть также гибридные удары дронами и ракетами по государствам, поддерживающим Украину, включая Польшу».

Учитывая практику нарушения воздушного пространства Литвы с территории Беларуси и использование ретрансляторов для ударов по Украине, не исключено, что речь идет о соучастии в ударах и по Польше. Причем Дональд Туск говорил о возможных якобы «случайных» залетах и ударах по территории стран восточного фланга НАТО — дронами или ракетами, потенциально даже с разрушениями.

Российская сторона, по описанному им сценарию, могла бы представлять такие эпизоды как случайность, чтобы затруднить коллективную реакцию НАТО.

Фактор контроля неба над Беларусью является стратегическим в военном противостоянии РФ, Украины и стран NATO. И как бы Минск ни пытался убедить соседей и весь мир в собственной субъектности и полном суверенном контроле территории и воздушного пространства страны, все больше фактов говорят о том, что это не совсем так. Или совсем не так.

Сергей Ковальчук, «Салідарнасць»

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