Генсек партии Мерца отвергла призывы о его замене 18.09.2026, 14:53

Франциска Хопперман

Фото: franziska-hoppermann.de

Правящая коалиция ФРГ демонстрирует единство.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Франциска Хопперман вновь исключила возможность замены канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его отставки с этого поста, передает Deutsche Welle.

«Он должен остаться, потому что нам нужно сплоченно двигаться вперед», - заявила Хопперман в эфире общественно-правового телеканала ZDF вечером в четверг, 17 сентября.

Она подчеркнула, что на повестке дня правящей коалиции стоит множество вопросов, которые необходимо решить.

«Это уже обсуждалось на заседании кабинета министров на этой неделе, и снова вчера. И именно поэтому он останется канцлером», - подчеркнула один из руководителей ХДС, председателем которого является Мерц.

Хопперман указала на крайне серьезные внешнеполитические вызовы, проблемы в сфере безопасности и множество внутриполитических вопросов, которые должна решить правящая коалиция. «Поэтому подобные дискуссии о кадровых перестановках не способствуют нашему движению вперед», - добавила она.

Одновременно генеральный секретарь ХДС опровергла утверждение, что Мерц остается канцлером, поскольку ни один из восьми глав федеральных земель от ХДС не хотел занимать эту должность.

Она также прокомментировала недавнее заявление премьер-министров федеральных земель от ХДС, которые выразили поддержку канцлеру, но не упомянув его имени. Генеральный секретарь ХДС отвергла сомнения относительно их позиции в дебатах вокруг Мерца.

«В Федеративной Республике есть канцлер, и его зовут Фридрих Мерц, поэтому нет необходимости упоминать имя», - сказала она. По ее словам, важен сам сигнал со стороны глав земельных правительств. «Сейчас речь идет о единстве, о стабильности, и именно это продемонстрировали мы как блок», - добавила она.

Дебаты о доверии Мерцу усилились после крупного поражения его партии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт в начале сентября, убедительную победу на которых одержала ультраправая «Альтернатива для Германии». Среди прочего провальный результат ХДС в Саксонии-Анхальт оказал сильное давление на Мерца внутри его партии. Уже несколько дней продолжаются рассуждения о том, сможет ли он сохранить пост канцлера.

После того как в ХДС заговорили о приближающемся конце канцлерства Мерца, влиятельные главы земельных правительств выступили с необычным заявлением и отвергли разговоры о кадровых перестановках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com