Белоруска – оператору А1: Сколько раз мне нужно звонить в службу поддержки?3
- 18.09.2026, 15:32
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Интернет не работает вторые сутки.
Белорусы жалуются на качество связи мобильного оператора А1, а также на отсутствие реакции от службы поддержки.
«Как вы думаете, сколько раз мне надо позвонить в А1, чтобы ко мне приехали мастера и сделали мне рабочий интернет? – спрашивает в Threads kireichka. - Вчера они сказали, что мастер приедет в 20:00 +3 часа, но никто не приехал. Даже не позвонили и не сказали, что не приедут. Ждем сегодня.
Так еще за клиентов никто не держался. У меня уже вторые сутки не работает домашний интернет. А до этого работал с перебоями. Посоветуйте нормального провайдера?»
«А1, уговорили, я сдаюсь, до оператора нереально дозвониться», - пишет angmar3sol.
«Был вопрос по тарифному плану. Но узнать не реально. Тупо робот. По факту у А1 отсутствует поддержка клиентов!» - пишет don_don_mafiosi.