Белоруска – оператору А1: Сколько раз мне нужно звонить в службу поддержки? 3 18.09.2026, 15:32

1,908

Интернет не работает вторые сутки.

Белорусы жалуются на качество связи мобильного оператора А1, а также на отсутствие реакции от службы поддержки.

«Как вы думаете, сколько раз мне надо позвонить в А1, чтобы ко мне приехали мастера и сделали мне рабочий интернет? – спрашивает в Threads kireichka. - Вчера они сказали, что мастер приедет в 20:00 +3 часа, но никто не приехал. Даже не позвонили и не сказали, что не приедут. Ждем сегодня.

Так еще за клиентов никто не держался. У меня уже вторые сутки не работает домашний интернет. А до этого работал с перебоями. Посоветуйте нормального провайдера?»

«А1, уговорили, я сдаюсь, до оператора нереально дозвониться», - пишет angmar3sol.

«Был вопрос по тарифному плану. Но узнать не реально. Тупо робот. По факту у А1 отсутствует поддержка клиентов!» - пишет don_don_mafiosi.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com