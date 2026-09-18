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Белоруска – оператору А1: Сколько раз мне нужно звонить в службу поддержки?

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  • 18.09.2026, 15:32
  • 1,908
Белоруска – оператору А1: Сколько раз мне нужно звонить в службу поддержки?

Интернет не работает вторые сутки.

Белорусы жалуются на качество связи мобильного оператора А1, а также на отсутствие реакции от службы поддержки.

«Как вы думаете, сколько раз мне надо позвонить в А1, чтобы ко мне приехали мастера и сделали мне рабочий интернет? – спрашивает в Threads kireichka. - Вчера они сказали, что мастер приедет в 20:00 +3 часа, но никто не приехал. Даже не позвонили и не сказали, что не приедут. Ждем сегодня.

Так еще за клиентов никто не держался. У меня уже вторые сутки не работает домашний интернет. А до этого работал с перебоями. Посоветуйте нормального провайдера?»

«А1, уговорили, я сдаюсь, до оператора нереально дозвониться», - пишет angmar3sol.

«Был вопрос по тарифному плану. Но узнать не реально. Тупо робот. По факту у А1 отсутствует поддержка клиентов!» - пишет don_don_mafiosi.

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