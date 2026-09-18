Овечкину запретили въезд в Латвию после ролика «Единой России» 19 18.09.2026, 16:20

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Александр Овечкин

Ранее звезду НХЛ неоднократно критиковали за близкие отношения с Путиным.

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение приняла министр иностранных дел страны Байба Браже после появления хоккеиста в предвыборном ролике российской партии «Единая Россия». Информация подтверждена латвийским МИД, пишет Bild (перевод — сайт Charter97.org).

В видео Овечкин снялся вместе с другими известными россиянами, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ролик появился накануне выборов в Госдуму, которые проходят в России 18–20 сентября.

Сам хоккеист не стал отрицать участие в кампании. На тренировочном сборе «Вашингтон Кэпиталз» он заявил: «Меня попросили. Я сказал да. Все просто. Я россиянин, собираюсь жить там, когда закончу карьеру. Мои дети и семья будут жить там. Я поддерживаю свою страну. Это просто поддержка того, что происходит в России».

На вопрос о своей позиции Овечкин ответил: «Я русский и поддерживаю свою страну». При этом он добавил, что выступает за мир и надеется на прекращение войны.

Решение Латвии касается не только Овечкина. В список нежелательных лиц также внесен президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Оба получили бессрочный запрет на въезд в страну.

История вызвала реакцию и в США. Конгрессмен Джо Уилсон призвал НХЛ изучить участие Овечкина в политическом ролике. Генеральный менеджер хоккейной команды Крис Патрик назвал ситуацию «сложной» и признал, что понимает, почему она вызвала недовольство.

При этом клуб сообщил, что Овечкин не согласовывал свое участие в видео с руководством команды. Ранее хоккеиста уже неоднократно критиковали за близкие отношения с Путиным. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Овечкин публично заявил: «Пожалуйста, больше никакой войны».

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