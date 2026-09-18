Путин готовит России очень тяжелую зиму

Путин готовит России очень тяжелую зиму5
- Леонид Невзлин
- 18.09.2026, 17:13
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Кремль готов бросить на войну еще 300 тысяч россиян.
Сегодня в РФ начались так называемые «выборы в Госдуму». Их результат не имеет ни малейшего практического значения. Интересны эти «выборы» только тем, что произойдет после того, как путинский режим откатает свое «электоральное мероприятие» и оценит эффективность работы администраций на местах.
Некоторые российские чиновники, в том числе сотрудники военкоматов, в последние месяцы пытались открыть счета в иностранных банках и вывести активы за границу, одновременно советуя друзьям и родственникам покинуть РФ, утверждает Bloomberg. При этом источник из европейских структур безопасности утверждает, что Москва готовится мобилизовать дополнительно 300 тыс. человек до конца года.
Причем без всякого объявления: Кремль создал цифровую инфраструктуру, позволяющую призывать людей в армию, одновременно перекрывая потенциальные пути бегства. Перестраивается и работа военкоматов, чтобы они могли справиться с увеличившимся потоком призывников.
О новом витке эскалации в ближайшее время прямо говорят уже даже европейские лидеры. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что, согласно разведывательным оценкам, РФ может нанести гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину. В частности, Москва может попытаться уничтожить автомобильные и железнодорожные пограничные переходы с украинской стороны, а возможно – также с польской или молдавской. По словам Туска, поздняя осень и зима станут критическим периодом не только для Украины, но и для Европы.
С ним трудно не согласиться. Остается лишь спросить: насколько страны НАТО готовы к настоящей проверке на прочность?
Леонид Невзлин, Telegram