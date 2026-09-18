Экскурсоводу из Минска рассказали, что можно показать туристам из России

Экскурсоводу из Минска рассказали, что можно показать туристам из России7
- 18.09.2026, 17:34
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Маршруты для тех, кому не интересны история и архитектура.
Экскурсовод из Минска daria_kaparikha рассказала о своем знакомстве с туристами из России.
«Сегодня приехали туристы из Ростова, - пишет она. - Две женщины, лет 45 с мужьями такого же возраста. Заказали обзорную по Минску.
Приезжаю, здороваюсь. А они мне: «Куда поедем?» - «Обзорная по Минску. Будем знакомится с городом». – «Куда именно едем?» - «Сейчас на площадь Свободы». – «А там что?» - «Соборы наши главные, ратуша…»
Не успела им договорить, они: «Не интересно. Куда еще?» - «Площадь Независимости…» - «А там что?» - «Дом правительства...» - «Не хотим. Что еще?»
Тут я уже напряглась , но еще сдержалась. Уже в более измененном тоне продолжаю описание экскурсии. «Ладно, поехали», - снисходительно одобрили мои гости.
Мы переглянулись с водителем и тронулись в путь. Экскурсия прошла, послевкусие осталось. Все мы разные - вот что я не перестаю себе повторять. Такие туристы тоже нужны для смирения , наверное, и чего-то еще».
Пост собрал более 300 отзывов. Белорусы стали предлагать места, которые, возможно заинтересуют таких привередливых туристов из соседней страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Окей, история не нравится? Поехали: завод «Кристалл», завод виноградных вин завод «Аливария», кто выживет – аквапарк.
- В Дана-молл надо было сразу, по магазинам.
- Взять смартфон, показать работающий мобильный интернет, инстаграм, телеграмм. Спросить, как им Беларусь премиум? Можно свозить на заправку, а дальше - на поезд и домой.
- Привокзальная площадь дом 3.
- Записывайте: «Зара» в Дана-молл, «Зара» в «Green», «Васильки» на Независимости, любой магазин с молочкой, вокзал.
- Железнодорожный вокзал. Очень красивое здание, особенно, если смотреть на него из окна поезда в Ростов.