10 освобожденных политзаключенных приехали в Польшу

10 освобожденных политзаключенных приехали в Польшу2
- 18.09.2026, 18:09
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Видеофакт.
Десять политзаключенных, которых 16 сентября освободили в Беларуси и после этого вывезли в Литву, приехали в Польшу, пишет «Вясна».
Всего по итогам переговоров Лукашенко с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США Джоном Коулом освободили 25 человек.
После освобождения всех 25 человек вывезли из Беларуси в Вильнюс. Позже десять из них отправились в Польшу.
Коул после переговоров заявил Reuters, что рассчитывает примерно через месяц снова приехать в Беларусь и добиться освобождения большего числа политзаключенных. «Надеюсь, сотни», — сказал он.