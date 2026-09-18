Украинские дроны уничтожили пусковую установку С-400, которой оккупанты били по Киеву 2 18.09.2026, 18:19

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Иллюстрационное фото

Установка находилась в Брянской области.

Силы обороны Украины в четверг, 17 сентября, уничтожили дронами FP-1 пусковую установку С-400, которой оккупанты обстреливали Киев, говорится в заявлении компании Fire Point.

«17 сентября Силы обороны дронами FP-1 уничтожили пусковую установку комплекса С-400, которую россияне модернизировали для ударов по наземным целям. Ракетный комплекс предназначался для ударов по Киеву, ранее он уже использовался для ударов по столице», - рассказали в компании.

Вражеская пусковая установка была уничтожена вблизи поселка Порошино в Брянской области.

Отметим, что С-400 «Триумф» - российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Комплекс также имеет заявленные возможности по перехвату некоторых баллистических целей.

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