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Жизнь российского новобранца на фронте может длиться 20-30 минут

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  • 18.09.2026, 18:58
  • 1,866
Жизнь российского новобранца на фронте может длиться 20-30 минут

Об этом заявил генерал США.

На отдельных участках фронта продолжительность жизни российского новобранца может составлять всего 20-30 минут. Об этом сообщает FREEДOM со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна.

По его словам, такие потери связаны со стремительным развитием военных технологий и массовым применением Украиной дронов с искусственным интеллектом. Эти беспилотники используют компьютерное зрение и способны поражать цели даже без GPS-навигации.

Кейн отметил, что сочетание дешевых и высокоточных средств с быстрым внедрением технологий меняет характер боевых действий.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) отметили, что северокорейские военные могут заменить российские подразделения на отдельных участках фронта в Сумской области.

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