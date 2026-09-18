Жизнь российского новобранца на фронте может длиться 20-30 минут5
- 18.09.2026, 18:58
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Об этом заявил генерал США.
На отдельных участках фронта продолжительность жизни российского новобранца может составлять всего 20-30 минут. Об этом сообщает FREEДOM со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна.
По его словам, такие потери связаны со стремительным развитием военных технологий и массовым применением Украиной дронов с искусственным интеллектом. Эти беспилотники используют компьютерное зрение и способны поражать цели даже без GPS-навигации.
Кейн отметил, что сочетание дешевых и высокоточных средств с быстрым внедрением технологий меняет характер боевых действий.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) отметили, что северокорейские военные могут заменить российские подразделения на отдельных участках фронта в Сумской области.