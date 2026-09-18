закрыть
18 сентября 2026, пятница, 23:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спутник показал последствия удара «Нептунов» по заводу дронов в Таганроге

1
  • 18.09.2026, 19:27
  • 2,782
Спутник показал последствия удара «Нептунов» по заводу дронов в Таганроге

Украинские ракеты испепелили три производственные площадки предприятия «Атлант Аэро».

Появились свежие спутниковые снимки российского предприятия «Атлант Аэро» в Таганроге, который попал под удар Украины. Объект получил серьезные повреждения. Об этом сообщил украинский OSINT-блогер Exilenova+.

Силы обороны Украины атаковали объекты в Таганроге в ночь на 15 сентября. Одной из ключевых целей стал «Атлант Аэро», который производит беспилотники для ВС РФ.

«В результате ракетного удара украинскими «Нептунами» по «Атлант Аэро»… были полностью уничтожены три производственных цеха. В одном из складских помещений, которое использовалось в военных целях, зафиксировано обрушение кровли… Площадь поражения составила примерно 60 на 40 м. Еще одно производственное здание практически полностью пробито, получив поражение на площади примерно 70 на 40 м», — рассказал Exilenova+.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц