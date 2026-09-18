Туск анонсировал значительные пакеты поддержки Украины 18.09.2026, 20:17

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ДОНАЛЬД ТУСК

ФОТО: BLOOMBERG

Об этом он заявил на заседании «Карпатской восьмерки».

Польша не перестанет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, несмотря на общие исторические вопросы, и подготовила новые значительные пакеты помощи.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 18 сентября во время общения с медиа совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами «Карпатской восьмерки», сообщает «Гордон».

У польского премьера спросили, удалось ли стране преодолеть историческую напряженность между двумя государствами.

Туск подчеркнул, что перед Польшей и Украиной сейчас общая угроза – агрессивная Россия – и «история не может нас разделить» в вопросах противодействия Кремлю.

Зеленский, в свою очередь, добавил, что Украина и Польша – «достаточно мощные соседи и друзья».

«Да, возможно, иногда мы слишком прямолинейны, но это из-за того, что, я считаю, если вы – друзья, вы должны быть открытыми и говорить обо всем, что может быть чувствительным для обеих сторон», – заявил Зеленский.

Также президент Украины анонсировал двусторонние обсуждения с Туском «определенных чувствительных вопросов» несколько позже.

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