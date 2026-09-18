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В Латвии задержали 13 иностранцев, которые незаконно проникли из Беларуси

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  • 18.09.2026, 20:13
  • 1,052
В Латвии задержали 13 иностранцев, которые незаконно проникли из Беларуси

Латвийским пограничникам помогли литовские коллеги.

13 иностранцев, проникших в страну из Беларуси, выследили и задержали пограничники в Латвии. Задержать их латвийским коллегам помогли пограничники из Литвы, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Вечером 17 сентября группа из 13 человек незаконно пересекла белорусско-латвийскую границу. На место выехали литовские кинологи со служебными собаками.

Пятерых человек они заметили на территории Латвии примерно в 300 метрах от литовско-латвийской государственной границы. Задержанных передали латвийским пограничникам.

Еще восьмерых нарушителей границы латвийские пограничники задержали сами.

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