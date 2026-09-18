В Сеть попал интересный тест на левополушарный интеллект

В Сеть попал интересный тест на левополушарный интеллект8
- 18.09.2026, 20:23
- 4,300
Какого числа не хватает?
Числовые последовательности — хорошая проверка способности замечать закономерности, удерживать порядок и быстро анализировать информацию, пишет «Вокруг света».
В популярной классификации такие навыки часто связывают с «левополушарным интеллектом» — аналитическим и последовательным типом мышления, который помогает работать с числами, логикой, языком и структурированными данными.
При этом современная нейронаука рассматривает работу мозга не как жесткое разделение на «логическое левое» и «творческое правое» полушарие: в решении подобных задач участвуют разные взаимосвязанные области мозга.
В этом тесте нужно определить, какого числа не хватает в последовательности, и сделать это как можно быстрее. Ограничение по времени важно: оно проверяет не только способность найти закономерность, но и скорость ее распознавания.
Так какого же числа не хватает? Свой ответ напишите в комментариях.