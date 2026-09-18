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В Сеть попал интересный тест на левополушарный интеллект

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  • 18.09.2026, 20:23
  • 4,300
В Сеть попал интересный тест на левополушарный интеллект

Какого числа не хватает?

Числовые последовательности — хорошая проверка способности замечать закономерности, удерживать порядок и быстро анализировать информацию, пишет «Вокруг света».

В популярной классификации такие навыки часто связывают с «левополушарным интеллектом» — аналитическим и последовательным типом мышления, который помогает работать с числами, логикой, языком и структурированными данными.

При этом современная нейронаука рассматривает работу мозга не как жесткое разделение на «логическое левое» и «творческое правое» полушарие: в решении подобных задач участвуют разные взаимосвязанные области мозга.

В этом тесте нужно определить, какого числа не хватает в последовательности, и сделать это как можно быстрее. Ограничение по времени важно: оно проверяет не только способность найти закономерность, но и скорость ее распознавания.

Так какого же числа не хватает? Свой ответ напишите в комментариях.

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