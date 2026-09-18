Эстония готова немедленно закрыть границу в случае мобилизации в РФ 3 18.09.2026, 19:47

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Эстония постоянно следит за ситуацией в России.

Кабинет министров по вопросам безопасности Эстонии обсудил сценарии возможной всеобщей мобилизации в России и ее влияние на безопасность Эстонии, пишет err.ee.

По словам премьер-министра Кристена Михала, в случае изменения оценки угрозы власти готовы незамедлительно закрыть границу. Он подчеркнул, что Эстония постоянно следит за ситуацией в России.

На пресс-конференции министр иностранных дел Маргус Цахкна прокомментировал появившийся в регистре документов правительства файл под названием «Kabineti memo: Vene föderatsiooni mobilisatsioon»:

- Мы в кабинете министров по вопросам безопасности обсудили темы, связанные с безопасностью Эстонии. Разумеется, Эстония смотрит в будущее, чтобы быть готовой к предпринять шаги в случае, если Россия – наш главный или даже единственный реальный источник угрозы безопасности – предпримет определенные действия. Если Россия объявит всеобщую мобилизацию, это, безусловно, будет важным шагом, который усилит внутреннюю напряженность в РФ. В кабинете по вопросам безопасности мы всегда обсуждаем различные сценарии, – сказал Цахкна.

Премьер-министр Кристен Михал подчеркнул на пресс-конференции важность регулярного обзора происходящего в сфере безопасности.

«В этом нет тайны или чего-то чрезвычайного. То, что в России дела обстоят очень плохо, ни для кого не новость. В экономике у них нет ни одного здорового места, каждый месяц 30 000–40 000 мужчин погибают или получают ранения. В какой-то момент им придется предпринять шаги, чтобы продолжать вести войну, и страны НАТО и Европейского союза должны быть готовы к этим шагам и соответствующим образом формулировать свои заявления. Именно это мы и обсуждали. Работа над деталями и конкретными мерами лежит на учреждениях, и в нужный момент эта информация также будет доведена до общественности», – сказал Михал.

Михал подтвердил, что в случае объявления Россией всеобщей мобилизации границу можно будет закрыть немедленно.

«В зависимости от оценки угрозы предпринимаются различные шаги. Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и погранохраны и министр внутренних дел об этом знают, и у нас есть возможность очень быстро закрыть пограничные пункты. Поскольку мобилизация может изменить оценку угрозы, мы предпримем соответствующие меры в зависимости от того, будет ли она объявлена и в какой форме. При принятии решений, касающихся границы, всегда действует принцип взаимности», – сказал премьер-министр. Он добавил, что уже сейчас время работы пограничных пунктов сокращено, а также введен полный таможенный контроль.

По оценке Цахкна, все страны Европы должны следить за ростом внутренней напряженности в России.

«Все понимают, что, если, например, будет объявлена тотальная принудительная мобилизация в определенной возрастной группе, это значительно усилит внутреннюю напряженность в России. Это наша обычная работа: мы должны предвидеть различные решения, оценивать картину угроз и быть готовыми. Как сказал премьер-министр, например, решение о закрытии границы в зависимости от оценки угрозы правительство может принять очень быстро», – подтвердил Цахкна.

Министр иностранных дел отметил, что угроза мобилизации на самом деле является гораздо более широкой проблемой и касается не только Эстонии.

«Честно говоря, я считаю, что Эстония гораздо лучше готова к возможным угрозам или напряженности, чем остальная Европа. То, что мы обсуждали и чем Эстония занимается также в рамках сотрудничества Северных и Балтийских стран и во всей Европе, – это тот факт, что в прошлом году Шенгенская зона выдала 650 000 виз российским гражданам, прибывшим сюда. Это давление, безусловно, может усилиться. В Эстонии у нас с этим проблемы нет, поскольку мы и так не впускаем этих людей. Но мы должны осознавать ситуацию и разъяснять нашим европейским партнерам, какую угрозу рост внутренней напряженности в России представляет для безопасности Европы», – сказал Цахкна.

Эстония активно продвигала связанные с визами вопросы на общеевропейском уровне. Например, запрет на выдачу виз комбатантам был оформлен в качестве санкционного решения как на уровне Европейской комиссии, так и на уровне государств ЕС.

«Однако сама тема выдачи виз нам совершенно непонятна. Жители Эстонии не могли бы себе этого представить, но некоторые страны продолжают выдавать такие визы, и это давление, безусловно, будет расти. Мы не знаем, кто именно эти люди, которые прибывают в Европу», – подчеркнул Цахкна.

Министр иностранных дел добавил, что выдача виз связана и с юридическими аспектами. По его словам, граждане России, проживающие в Эстонии или других странах Европы, должны понимать, что решение о мобилизации с юридической точки зрения может затронуть и их, и их детей.

«Человек в России может подумать, что если в случае мобилизации сбежит в Европу, то это дает основание для получения международной защиты. Не дает», – сказал Цахкна.

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