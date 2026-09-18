Советник Трампа: Президент США намерен вскоре закончить войну с Ираном 11 18.09.2026, 19:55

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ФОТО: REUTERS

Он подчеркнул, что Трамп — человек дела.

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого завершения войны на всём Ближнем Востоке и настроен довести её до конца, заявил Euronews его старший советник по арабским и ближневосточным вопросам Массад Булос.

Булос отказался назвать сроки, отметив, что решение о том, когда это произойдёт, останется за Трампом.

«Президент считает, что война скоро закончится, и он полон решимости довести дело до мира. Он работает ради этого», – сказал Булос в интервью на саммите арабских СМИ в Дубае.

«Он человек дела, и мы все видели, как президент Трамп выполняет свои обещания. Нет ни одного обещания, которого он не сдержал – будь то предвыборное обещание или любое другое», – добавил он.

На вопрос, когда это может произойти, Булос ответил: «Это предстоит определить самому президенту».

«Но мы очень надеемся на это и безоговорочно поддерживаем его и его лидерство», – подчеркнул советник.

Булос назвал ядерный вопрос ключевым условием прекращения войны, повторив, что Тегерану не будет позволено обзавестись ядерным оружием.

«Кому-то нужно было взяться за эту ядерную проблему и заняться её решением. Как президент Трамп неоднократно заявлял, мы ни при каких условиях не допустим, чтобы Иран получил ядерное оружие», – сказал Булос.

«Только представьте мир, только представьте этот регион с ядерным Ираном. Представьте это на минуту, – добавил он. - Президент даёт шанс переговорам и диалогу. Он проявляет исключительное терпение. И мы надеемся, что в конечном счёте восторжествует мир. Он непреклонен в этом и полон решимости. Мы полностью поддерживаем его видение, и то же самое можно сказать о его партнёрах в регионе. Никто не хочет войны».

Булос, назвав Трампа «президентом мира», заявил, что тот уже завершил ряд других конфликтов и сейчас работает ещё над двумя.

«Мы знаем, что он единственный президент, по крайней мере в новейшей истории, да и вообще в мире, который на сегодняшний день урегулировал восемь конфликтов и восемь войн. И сейчас он работает над девятым и десятым», – сказал он.

«Если посмотреть на конфликт между Пакистаном и Индией, достаточно поговорить с ними, и они скажут вам, что благодаря усилиям президента Трампа удалось спасти, вероятно, как минимум 4–5 миллионов жизней».

Он не уточнил, о каких именно конфликтах идёт речь, и не привёл подробностей относительно оценок потерь.

Государства Персидского залива - «настоящие партнёры» Вашингтона

Булос заявил, что расширение «Соглашений Авраама», четыре из которых были подписаны в первый президентский срок Трампа, прервалось из-за выборов 2020 года и возобновится после урегулирования нынешней войны.

«Если бы не кампания по переизбранию, было бы подписано гораздо больше соглашений, многие из них уже были подготовлены и готовы к присоединению к «Соглашениям Авраама», – отметил он.

«Мы считаем, что к этому вопросу следует вернуться в ближайшее время, и тогда мы сможем продолжить наши мирные инициативы».

Страны Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, в последние месяцы задаются вопросом, обеспечивают ли существующие договорённости достаточный уровень их безопасности.

Булос подчеркнул, что отношения с Вашингтоном остаются прочными как на уровне лидеров, так и на уровне практического взаимодействия, назвав среди ключевых партнёров Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию.

«Это настоящие партнёры, настоящие союзники. У президента с ними отличные отношения, в том числе личные, и прекрасный контакт с этими лидерами, – сказал он. - Координация ведётся на самых разных уровнях и в различных ведомствах нашей администрации. Могу вас заверить, что всё работает весьма эффективно, как и положено у хороших партнёров».

Отвечая на вопрос об общественном мнении в регионе, Булос, который в США работал в кампании Трампа с христианскими, мусульманскими и другими общинами, отметил, что поддержка во многом опирается на социальный консерватизм.

«Я много путешествую по Ближнему Востоку, встречаюсь с его лидерами и с обычными людьми. Все они очень тепло относятся к президенту Трампу», – сказал он.

«Если посмотреть на социальную сферу, ценности, семейные ценности и принципы, глубоко укоренённые в культуре Ближнего Востока, – это всё им очень близко, – пояснил Булос. - Его кампания была направлена на борьбу с идеологией “woke”, и ближневосточные общины полностью поддерживают этот курс».

Гуманитарная поддержка Судана

Булос выделил Судан как самый острый гуманитарный вопрос для администрации, добавив, что президент также стремится как можно скорее прекратить войну в этой стране.

«Судан сегодня представляет собой крупнейшую гуманитарную катастрофу в мире», – заявил он. По его оценке, помощи нуждаются 35 миллионов суданцев, из них, как он сказал, около 25 миллионов живут в условиях, близких к голоду.

По словам Булоса, США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи Судану: с начала войны было выделено более 3 млрд долларов.

Булос отметил, что Вашингтон, помимо гуманитарной поддержки и дипломатических усилий, не оказывает иной помощи, указав на инициативу США в Совете Безопасности ООН по введению эмбарго на поставки оружия.

Говоря о внутренней политике, Булос сообщил, что президент США активно ведёт кампанию в преддверии промежуточных выборов и уже провёл, как он выразился, первый в истории съезд, посвящённый промежуточным выборам, в Далласе, добавив, что война с Ираном вряд ли напрямую повлияет на их результаты.

«Для американского избирателя обычно приоритет имеют многочисленные внутренние вопросы. У среднестатистического избирателя в США есть целый ряд других внутренних проблем, которые стоят на первом месте», – подытожил Булос.

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