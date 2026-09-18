закрыть
18 сентября 2026, пятница, 23:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На МКАД водителям встретился «вертолетчик»

24
  • 18.09.2026, 19:39
  • 8,852
На МКАД водителям встретился «вертолетчик»
Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Пользовательница Threads встретила на МКАД «вертолетчика» — так она назвала водителя на Jeep Grand Cherokee, который быстро и, как можно судить по видео, без поворотников перестроился из крайнего правого в левый ряд, пишет «Онлайнер».

Сама девушка ехала по средней полосе и для съезда на Долгиновский тракт начала смещаться правее — тут-то она чуть не встретилась с Jeep.

«Он же еще и моргал активно», — пишет пользовательница и публикует видео с регистратора.

«Если бы случилось столкновение, кто бы был виноват в таком случае?» — задается вопросом девушка. Комментарии под постом разделились: многие винят автора поста. Другие критикуют манеру езды Jeep.

Как говорится, история не любит сослагательных наклонений, но очевидно, что если бы автор поста при перестроении задела чужую машину, то ее могли признать виновной, если при разбирательстве не было бы доказано иное.

Написать комментарий 24

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц