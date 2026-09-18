На МКАД водителям встретился «вертолетчик» 24 18.09.2026, 19:39

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Иллюстрационное фото

Видеофакт.

Пользовательница Threads встретила на МКАД «вертолетчика» — так она назвала водителя на Jeep Grand Cherokee, который быстро и, как можно судить по видео, без поворотников перестроился из крайнего правого в левый ряд, пишет «Онлайнер».

Сама девушка ехала по средней полосе и для съезда на Долгиновский тракт начала смещаться правее — тут-то она чуть не встретилась с Jeep.

«Он же еще и моргал активно», — пишет пользовательница и публикует видео с регистратора.

«Если бы случилось столкновение, кто бы был виноват в таком случае?» — задается вопросом девушка. Комментарии под постом разделились: многие винят автора поста. Другие критикуют манеру езды Jeep.

Как говорится, история не любит сослагательных наклонений, но очевидно, что если бы автор поста при перестроении задела чужую машину, то ее могли признать виновной, если при разбирательстве не было бы доказано иное.

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