Bloomberg: Российские элиты начали вывозить родственников из России 19 18.09.2026, 20:27

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В окружении Кремля опасаются возможной мобилизации.

Страх перед возможной мобилизацией, которую Владимир Путин, как считается, может объявить после выборов в Госдуму, охватил в том числе представителей российской элиты.

Чиновники в Кремле призывают друзей и родственников покинуть Россию в ближайшие месяцы и ищут возможности открыть банковские счета за рубежом, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Так же, по данным агентства, поступают работники пунктов набора армию.

Ранее в этом году Путин дал поручение сократить 15% чиновников в регионах, чтобы снизить нагрузку на дефицитный бюджет. И некоторые опасаются, что освободившихся людей Кремль может мобилизовать, свидетельствуют полученные Bloomberg документы.

По словам источника агентства, чиновника европейских структур безопасности, Россия готовится отправить на войну дополнительно 300 тысяч человек. При этом в отличие от сентября 2022 года, когда сотни тысяч россиян покинули страну, официального объявления мобилизации может и не быть. Россия реорганизовала работу военкоматов, чтобы те могли справиться с наплывом призывников, сказал источник Bloomberg: вместо бумажных повесток они могут рассылать электронные, одновременно запрещая выезд из страны. Минобороны получило доступ к широкой базе данных о гражданах: единый реестр воинского учета теперь связан с данными налоговой службы, базами МВД, медицинской историей, сведениями о собственности и базами пограничного контроля.

Путин, по словам собеседника Bloomberg, еще не принял окончательного решения, проводить ли мобилизацию. Однако новые бойцы нужны воюющей в Украине армии, от которой президент по-прежнему ждет полного захвата Донбасса. Фронтовые потери России сейчас достигают 1000 человек убитыми каждую неделю, рассказал Bloomberg знакомый со статистикой источник в Москве. Армии нужно больше солдат, при этом «качество» подписывающих контракты с Минобороны сейчас крайне низкое, сказал он.

Чтобы поддерживать стабильной численность группировки на украинском фронте, которую сам Путин оценивал в 700 тысяч солдат, России нужно привлекать ежегодно около 400 тысяч человек. И хотя средний «бонус» за подписание контракта достиг рекордных 1,8 млн рублей, приток новобранцев сокращается: в первом полугодии их было 234 тысячи человек против 260 тысяч годом ранее, согласно расчетам Яниса Клюге, эксперта германского Центра проблем международной безопасности.

Территориальные завоевания в Украине также практически сошли на нет: в результате летнего наступления под российский контроль перешло лишь 155 кв км — в 13 раз меньше, чем за тот же период годом ранее (2037 кв км), оценивает аналитик Bloomberg Алекс Кокчаров.

«Военная ситуация в последние месяцы говорит о том, что у России нет достаточно живой силы, чтобы сконцентрировать войска на основном направлении наступления и уверенно прикрыть линию фронта, — отмечает Кирилл Рогов, глава Re: Russia. — Другими словами, мобилизация необходима, если цель — достичь границ Донбасса в ближайшие 6 месяцев».

Вероятно, Кремль сосредоточит усилия по мобилизации на регионах, которые покажут наибольшую поддержку Путину во время думских выборов, считает политолог Екатерина Шульман. «В местах, где лояльность, дисциплина и административная эффективность будут продемонстрированы, больше людей будут призваны», — сказала она Bloomberg. Если региональные власти хорошо провели выборы, они также хорошо смогут провести мобилизацию, описывает Шульман логику Кремля.

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