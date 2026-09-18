В России начали массово сокращать медиков из-за проблем с бюджетом 7 18.09.2026, 13:29

2,670

За полгода отрасль потеряла десятки тысяч работников.

Российские регионы в первой половине 2026 года столкнулись с волной сокращений в бюджетной сфере, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание «Медвестник».

Согласно официальной статистике, за 6 месяцев 4,3 тысячи работников здравоохранения и социальной сферы были уволены по сокращению штата. Еще 161,3 тысячи написали заявления об увольнении «по собственному желанию».

Всего из организаций здравоохранения и социальных учреждений уволились 185,3 тысячи человек. Приняты на работу были 165,9 тысячи. Таким образом, общая численность занятых в секторе сократилась на 19,3 тысячи человек за полгода.

Опрос среди врачей, который «Медвестник» проводил в августе, показал, что более трети (38%) работников здравоохранения столкнулись с возможным сокращением штата, которое обсуждалось в их коллективах. Каждый седьмой врач (14,8%) рассказал, что сокращения уже подтверждены руководством — на 10-15%.

15-процентное сокращение в больницах запланировали, в частности, власти Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», председатель городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в июне предупредил главврачей о вероятном снижении расходов на медицину, а позже его заместитель Яна Егорова подтвердила такую необходимость на совещании с финансистами бюджетных учреждений.

Власти регионов, из бюджетов которых финансируется основная часть расходов на медицину, «режут» траты на здравоохранение после того, как в прошлом году совокупный дефицит их финансов установил исторический рекорд — 1,5 трлн рублей. В этом году «дыра» в региональных бюджетах может увеличиться до 2 трлн рублей, прогнозировал ранее Сбербанк.

Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. «Мы бюджетные деньги не всегда привыкли беречь, а к ним надо относиться бережно. Тогда, может быть, их будет хватать. Но сначала проанализируем, из чего состоят расходы, что оправданно, что не оправданно и где можно оптимизироваться», — говорил он.

По итогам первого квартала консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц на 6,4% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило 5,2% год к году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com