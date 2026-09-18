Лукашенко испытал «кошмар и ужас» под Шкловом 19 18.09.2026, 17:38

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Диктатор прилетел проверить, как теребят лен.

Приехав с инспекцией в Шкловский район, Александр Лукашенко, похоже, был не в духе. Когда его вертолет сел на поле сельхозпредприятия «Говяды-Агро», правитель тут же возмутился качеством уборки льна, пишет «Салідарнасць».

— Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать. Это такое теребление льна? Отвратительно. Я от тебя (обратился он к председателю Могилевского облисполкома — ред.) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе —ред.) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а начать заниматься конкретными делами. Это ужас, кошмар. Будем разбираться. Такого быть не должно. Лен — вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь, — заявил Лукашенко.

Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент и где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.

Отвечая на запрос предприятия о несколько дополнительных единиц техники, Лукашенко отметил, что не проблема — дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается.

— Покупай. Но что ты купишь за этот лен? Здесь дисциплины элементарной нет. Если нет технологии, зачем давать тракторы и комбайны? — заметил он.

Затем на Лукашенко отправился на молочно-товарный комплекс «Говяды», где, по сообщению его пресс-службы, «дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом».

— Никакой зряплаты здесь быть не должно. Если не будет дисциплины, то ничего здесь не будет, — прописал свой рецепт правитель.

А вот профилакторием для телят Лукашенко остался доволен.

— Вот это я просил построить. Не дворец. Аккуратный, комфортный телятник, без излишеств. А падеж в хозяйстве — нулевой, похвалил он себя.

Правитель также заслушал доклад об уборке картофеля и новых сортах белорусской селекции в КФХ «Диана». И постановил:

— Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси. Интерес к нашей картошке есть и в России, и в Узбекистане. Правительству поставлена задача - найти рынки сбыта, определиться, где возделывать картофель. Тем более семян хватает. Что за бульбаши, которые картошку не производят?

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