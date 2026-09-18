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МИД Украины предупредил Кремль

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  • 18.09.2026, 14:03
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МИД Украины предупредил Кремль

«Выборы» на оккупированных территориях лишат легитимности весь состав Госдумы РФ.

С 18 по 20 сентября государство-агрессор РФ будет проводить так называемые выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Эти выборы являются незаконными, а их результаты — юридически ничтожными.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в пятницу, 18 сентября.

«Это фарс государства-оккупанта, который не имеет ничего общего с демократическими выборами и не создает никаких правовых оснований для распространения юрисдикции России на какую-либо часть территории Украины», — подчеркнули в МИД.

Там напомнили, что Автономная Республика Крым и город Севастополь, а также временно оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей являются неотъемлемой частью Украины, а их освобождение от российской оккупации — необходимым условием восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Включение в состав российского парламента представителей, избранных на незаконных выборах на временно оккупированных территориях Украины и других государств, дополнительно лишает легитимности весь состав Государственной думы РФ, отметили в МИД Украины.

И подытожили, что никакое «голосование», незаконно организованное российскими захватчиками, не меняет международно признанного статуса временно оккупированных территорий Украины.

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