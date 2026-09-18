Азартные игры с Путиным Сергей Шелин

18.09.2026, 12:50

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Иллюстрация: соцсети

Играть с шулером по правилам, которые он придумал, значит признать проигрыш с самого начала.

Накануне «выборов» стоит вспомнить, что в прошлые разы противники и критики режима всегда одерживали над ним хоть какие-то электоральные победы. И за этими победами всегда следовало не расширение свобод, а закручивание гаек и террор. Такова логика этой системы.

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Согласованы списки думских кандидатов для очередного «умного голосования» — УГ. Те, кто принимает его всерьез, говорят, что УГ, конечно, не свалит режим, но хотя бы его огорчит. Возможно, даже испугает, а значит, заставит быть осторожнее.

Но логика поведения этого режима и этого правителя совсем другая. Я не про предполагаемое путинское огорчение, которое мало меня интересует. Только про действия.

Режим и бесструктурная толпа

Возьмем три предыдущих думских цикла. В 2011-м после фальсификации итогов голосования прошли самые крупные на нашей памяти волнения. После того как думские и президентские голосования прошли, режим два года прожил в охранительной истерии, а потом устроил первое вторжение в Украину.

В 2016-м «выборы» прошли относительно тихо, и Путин после них тоже был относительно тих. Не в том смысле, что стал лучше, но как-то реагировать именно на эти мертвенные «выборы» поводов было мало.

Летом 2018-го Путин устроил реформу пенсий, на возможность которой казенная партия на думских «выборах» даже и не намекала. Единороссов, конечно, кляли, но вовсе не за их «предвыборные» обещания, о которых никто и понятия не имел. Как и они сами, собственно.

А потом была осень 2018-го, года хоть и не думского, но в «день голосования» оказавшегося унизительным для режима. В первых турах провалились четыре губернатора. А во втором, в Хабаровском крае, триумфально, с двойным перевесом, выиграл несанкционированный Сергей Фургал.

Выражение «умное голосование» тогда не использовалось, но это было именно оно в своем первом и последнем победоносном применении. Ответом Путина стала не либерализация, а ужесточение технологии последующих губернаторских голосований. А потом и расправа (2020) с Фургалом, который отказался стать марионеткой и вел себя как настоящий избранный губернатор.

Хабаровцы не виноваты, что их демократический эксперимент провалился. Они пытались отбить своего избранника. Но у них не было структур, на которые можно опереться. Режим тоталитарен и гораздо сильнее любой бесструктурной толпы, даже и большой, и громко митингующей. Сейчас Фургал отбывает 25-летний срок, а Хабаровск слывет надежным тылом «СВО».

Зациклились на ритуале

Думские «выборы» 2021-го ничем по-крупному не грозили Путину, но он все равно создал им скандальный шлейф. Накануне голосования разгромили «Голос», чтобы не мешали наблюдатели, по тем же причинам устроили первую большую волну блокировок и объявлений журналистов «иноагентами», и с помощью ДЭГ подделали голосования в Москве, поскольку УГ там побеждало.

В итоге из 225 думских одномандатников всего 14 были кандидатами УГ — те, кто и так бы прошел. Но «Единая Россия» даже по официальному счету собрала меньше 50% голосов. Так сказать, сбылась мечта демонстрантов 2011 года. И дивиться этому не стоило. Какая мечта, такое и сбытие. И еще сверх того КПРФ, в которой решили увидеть некую критическую к властям силу, заполучила целых 20%.

Дал ли народ начальству на этих «выборах» мандат на то, что оно после них стало делать? Мандат на закручивание гаек, нападение на соседнюю страну, введение военного положения? Разумеется, он со всем этим смирился, но мандата не давал. Все это ни в какой мере не вытекало ни из межпартийных споров, ни из голосований избирателей.

Но избранная в том числе оппозиционерами Дума все эти годы выполняла любые приказы в едином порыве. Тамошним коммунистам и в голову не приходило что-то сказать от лица своих избирателей. Это даже предательством не назовешь, поскольку предательство подразумевает если не муки совести, то хотя бы какие-то внутренние колебания.

В 2024-м «Полдень против Путина» был успехом оппозиции. В том смысле, что немало людей в это время пришло, и очереди на участках были, хоть и не везде. И еще больше избирателей тем или другим способом голосовали против правителя и войны. Воспринял ли это Путин как народный сигнал, что пора искать мира? Неужели это и в самом деле сдвинуло его хоть на миллиметр?

Все эти годы, а точнее, уже десятилетия, оппозиция азартно играла с Путиным в его «выборы». Соблюдала его правила, добивалась, и когда-то даже с успехом, позволения в них участвовать, а после того, как участие запретили окончательно, изобрела способы играть заочно.

Зацикленность на этом ритуале она объясняла желательностью пользоваться всеми возможностями, которые давал ей вождь. Его внутриполитический график был ее единственным графиком. Другого она для себя не придумала и считала, что каждый раз добивается каких-то успехов.

По состоянию на сегодня кто-то погиб, кто-то сидит, а остальные в изгнании и играют в ту же игру. Хотя пора остановиться. В поведении диктатора и его режима совсем не та логика, которую им привыкли приписывать.

Праздник для себя

Комментаторы, склонные к выявлению общих закономерностей, скажут, что у тоталитарных режимов регулярные «выборы» — это церемониал единения подданных с властями и подтверждения народом его присяги на верность вождю. С этим не поспоришь.

Но в путинской России есть и многое сверх того.

Например, обычай выписывать народу премию перед голосованием или сразу после него. А своих «силовиков» награждать вдвойне.

В 2011-м провели щедрые индексации пенсий и зарплат бюджетников. Но главными «предвыборными» бенефициарами стали «силовики». Было заранее объявлено, что их доходы с 2012-го увеличиваются в 2-3 раза. Эта акция очень вписалась в тогдашние обстоятельства и быстро себя окупила.

В 2016-м за месяц до «выборов» объявили, что 44 млн пенсионеров всех категорий получат в январе 2017-го по 5000 рублей в награду за недостаточную индексацию, вызванную тогдашней нехваткой денег. Денег действительно остро не хватало из-за удешевления нефти и материальных проблем, вызванных первым вторжением в Украину. Но вождь велел их наскрести, и пенсионеры были польщены.

В 2021-м Путин распорядился наскрести гораздо больше и распределил между 66 миллионами подданных почти 700 млрд руб. И их раздали до «выборов», а не после. Десятью тысячами были награждены родители детей-школьников и пенсионеры всех категорий, а пятнадцатью тысячами — «силовики» всех сортов. На это бросили почти 3% годовых бюджетных трат.

Пропорционально к бюджету 2026-го получилось бы 1,3 трлн руб. Но в этот раз правитель не выдал народу к «выборам» ни копейки. Даже «силовикам». Видимо, исходя из того, что уж они-то сейчас найдут способ себе урвать.

Путин 2026-го ведет себя совсем не как вождь-популист, который стремится угодить рядовой публике. Он не боится ее обидеть. Видимо, уверен, что легко с ней справится. И похоже, не так уж ему нужна сейчас и присяга на верность. Все равно ведь обманут. Главное, чтобы боялись и слушались.

Думаю, путинские «выборы» — церемониал, который он устраивает скорее для себя, чем для масс. А народ на них не столько ему присягает, сколько под его наблюдением проходит тесты. Сделает на «выборах» что-нибудь не так — и вождь его накажет. Поэтому после каждых «выборов» всегда устраиваются репрессии.

А что касается десятитысячных пожалований, то обязательно ли подкупать, если можно заставить? Бывал в настроении — дарил деньги. Сейчас военизировался — и больше не дарит.

Народен даже без народа

«Выборный» сценарий-2026 полностью под контролем режима и показывает, какой стиль Путин сегодня предписывает своей стране. Из головной кандидатской пятерки «Единой России» всего один человек (московский мэр Собянин, записанный туда на второе место) не завязан напрямую на войну. Воинственная трескотня заполняет и «программу» казенной партии. Ее «предвыборное» обращение к народу с первых слов берет быка за рога:

Тысячелетняя Россия не раз вставала на пути тех, кто рвался к мировому господству. Сегодня западные элиты, построившие свой «порядок» на лжи, грабеже и эксплуатации, на разжигании ненависти и войн, на подавлении права народов на самостоятельный путь развития, культурную идентичность и самобытность, вновь пытаются нас сломить, ограбить, расколоть наше общество, нанести нам стратегическое поражение и раздробить страну, чтобы взять под контроль наши территории и ресурсы…

Это слово в слово то, что Путин всегда повторяет своим подданным. Поэтому документ и называется «Народная программа». Она народна даже без народа.

Важную смысловую нагрузку несут и те участники мероприятия, на которых возложена предельная дозволенная оппозиционность и дозволенное миролюбие. На эту роль сначала продвигали «Яблоко». Но даже оно показалось не вполне кукольным и фильтры не прошло. Роль свободолюбцев и гуманистов приказали играть «Новым людям».

Их программные бумаги имеют тот плюс, что спущены им начальством и раскрывают, в каких выражениях оно позволяет хотеть мира. Вот в таких, простите за длинную цитату:

Если спросить у людей, что им сегодня нужно для нормальной жизни, они вне зависимости от региона или возраста скажут примерно одно и то же. Запросов три: скорейшее наступление долгосрочного мира, больше свободы и понятное будущее. Второй и третий запросы общества — это то, о чем написана вся эта программа. О первом нужно сказать отдельно. Срок наступления мира не зависит от программы партии. Но она отвечает на два важных вопроса: что делает мир ближе и что сделает его прочным. Ближе его делает страна, сильная не только оружием, — с работающей экономикой, с людьми, которые хотят реализовать себя внутри страны, с правилами, по которым можно строить вдолгую. А прочным мир сделает то, что начнется на следующий день после окончания военных действий. К этому дню Россия должна быть экономически и социально устойчивой и устремленной в будущее. В стране не должно оказаться ненужных людей. Каждый, кто был на СВО, должен получить не благодарность на словах, а понятный путь: достойную работу, доступное лечение и уважение — вместо очереди за справкой, доказывающей, что он там был.

Устами «Новых людей» путинская администрация разъясняет, что «мир, свобода и понятное будущее» — это СВОшник, окруженный почтением и довольный жизнью на гражданке.

***

Каждый человек в России или в эмиграции волен участвовать в этом мероприятии. Ведь заявить о своей позиции — утешение. Но лучше сделать это с пониманием того, что играть с Путиным по правилам, которые он придумал, но не собирается соблюдать, значит признать проигрыш с самого начала.

Сергей Шелин, The Moscow Times

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