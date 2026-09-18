В Боливии обнаружили неизвестный науке вид дикой кошки 6 18.09.2026, 12:37

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Генетический анализ преподнес ученым сюрприз.

В Боливии ученые описали ранее неизвестный вид дикой кошки. Это открытие стало особенно примечательным, поскольку новый представитель семейства кошачьих был обнаружен впервые примерно за столетие.

Об этом пишет IFLScience.

История началась с небольшой пятнистой кошки по имени Тилкайо. Животное находится в приюте для диких животных Senda Verde в регионе Юнгас. Исследовательница /b>Паола Ногалес Аскаррунс познакомилась с кошкой во время волонтерской работы в приюте.

Как выяснилось, до этого Тилкайо жила у местной семьи в качестве домашнего питомца. После этого животное оказалось в приюте, поскольку возвращать его в дикую природу уже было нельзя.

Внешность кошки сразу привлекла внимание исследователей. Она отличается небольшими размерами, пятнистой шерстью и необычно округлыми ушами. Сама исследовательница отмечала, что уши животного действительно напоминают плюшевого мишку.

🐈 Meet the newcomer! Scientists have discovered a new cat species for the first time in 100 years



This spotted little beauty with a squashed face, short ears and long whiskers is Leopardus tilcayo.



So far, scientists can say with certainty only that the tilcayo lives in the… pic.twitter.com/8pfWXaSgiQ — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

Первоначально ученые предполагали, что Тилкайо относится к онцилле (Leopardus tigrinus), которую также называют северной тигровой кошкой. Однако по внешним признакам она больше напоминала южную тигровую кошку (Leopardus guttulus).

Возникла проблема: южная тигровая кошка, согласно имеющимся научным данным, была известна в Бразилии, тогда как ее присутствие на территории Боливии ранее не фиксировалось.

Чтобы установить происхождение необычного животного, ученые исследовали образцы его шерсти и слюны. Генетический анализ принес неожиданный результат: полученные данные не соответствовали известным генетическим характеристикам обоих предполагаемых видов.

Сначала исследователи решили, что необычный результат мог быть связан с ошибкой во время анализа или загрязнением образца. Однако дальнейшее изучение позволило по-новому взглянуть на происхождение Тилкайо.

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