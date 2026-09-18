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Украинский дрон поразил российскую фуру под Мелитополем

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  • 18.09.2026, 12:57
  • 4,772
Украинский дрон поразил российскую фуру под Мелитополем

Эффектный момент сняли на видео.

В сети появилась видеозапись с временно оккупированной территории Запорожской области, на которой запечатлено поражение очередной логистической техники российских захватчиков.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на автодороге в направлении оккупированного Мелитополя под удар попала грузовая техника врага.

Водитель российской фуры пытался осторожно объехать охваченные пламенем и дымом другие горящие грузовики, которые уже подверглись обстрелу.

Избежать атаки на свой автомобиль россиянину не удалось: во время движения в кабину его грузовика попал украинский дрон-камикадзе.

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