Украинский дрон поразил российскую фуру под Мелитополем

Украинский дрон поразил российскую фуру под Мелитополем4
- 18.09.2026, 12:57
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Эффектный момент сняли на видео.
В сети появилась видеозапись с временно оккупированной территории Запорожской области, на которой запечатлено поражение очередной логистической техники российских захватчиков.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на автодороге в направлении оккупированного Мелитополя под удар попала грузовая техника врага.
Водитель российской фуры пытался осторожно объехать охваченные пламенем и дымом другие горящие грузовики, которые уже подверглись обстрелу.
Избежать атаки на свой автомобиль россиянину не удалось: во время движения в кабину его грузовика попал украинский дрон-камикадзе.