Литва готовится ввести всеобщий воинский призыв 6 18.09.2026, 13:10

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В президентском дворце подписана специальная хартия.

Более 60 литовских компаний, органов местного самоуправления, общественных организаций, ассоциаций и госучреждений поддержали введение в стране всеобщего воинского призыва и обязались участвовать в подготовке общества к войне, пишет Lrytas. «Мы поддерживаем введение всеобщего призыва с 2030 года», — говорится в хартии, которую в четверг подписали в президентском дворце организации и госучреждения.

Подписавшие обязались повышать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям, проводить учения по гражданской обороне, организовывать курсы первой помощи и помогать людям готовиться к первым 72 часам кризиса или войны. Инициатор хартии и глава ассоциации «Всеобщая оборона» Томас Годляускас заявил, что подписание должно стать первым этапом вовлечения литовского общества в подготовку к обороне страны. В начале сентября в Литве прошли учения по отработке всеобщей обороны.

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас говорил, что армия готовится к переходу на всеобщий призыв. К 2030 году власти рассчитывают довести число призывников до 8 тыс. человек. Согласно августовскому опросу ассоциации «Всеобщая оборона», введение всеобщего призыва к 2030 году поддерживают 76% опрошенных жителей Литвы. При этом 51% выступили за его введение как можно скорее, а четверть — к 2030 году. Только 12% считают, что Литве он вообще не нужен.

Литва также планирует снять в начале следующего года конституционное ограничение на размещение ядерного оружия на своей территории. Эти планы привели к угрозам из Москвы. Литва окажется под прицелом ядерного оружия, если власти страны решат разместить у себя ядерные боеголовки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это будет очень серьезным витком в плане эскалации напряженности, ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено», — сказал Песков.

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