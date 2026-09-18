«Смотрю на цены и не понимаю, что произошло»15
- 18.09.2026, 14:04
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Белорусы обсуждают стоимость жилья.
Пользовательница Threads tatyana_.noir спросила о причинах высоких цен на квартиры.
Ребята, объясните мне, пожалуйста, почему в Беларуси так поднялся ценник на квартиры? – пишет она. - Это потому, что к нам переехало много россиян, или есть какие-то другие причины?
Я сейчас немножко в шоке, честно. Смотрю на цены и просто не понимаю, что произошло с рынком недвижимости».
Пользователи Threads назвали причины высокой стоимости жилья. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Россияне бегут от войны вместе со своим узким миром в Беларусь. Это не секрет, что скупают все, что есть, выше чем белорусы.
- Тут очень много факторов. Россияне - один из них и не самый решающий.
- Я не понимаю почему никто не называет главную причину. Земля под строительство жилья в Минске почти не выделяется.
- Раньше люди хранили деньги в банках. Теперь там деньги хранить нельзя, их могут просто не отдать. Доступа к иностранным банкам и биржам нет, поэтому деньги складывают в бетон.
- Цены космические только в Минске. В областных центрах выросли на порядок меньше.
- Потому что жильё должно быть недоступным.