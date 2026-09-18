«Смотрю на цены и не понимаю, что произошло» 15 18.09.2026, 14:04

5,118

Белорусы обсуждают стоимость жилья.

Пользовательница Threads tatyana_.noir спросила о причинах высоких цен на квартиры.

Ребята, объясните мне, пожалуйста, почему в Беларуси так поднялся ценник на квартиры? – пишет она. - Это потому, что к нам переехало много россиян, или есть какие-то другие причины?

Я сейчас немножко в шоке, честно. Смотрю на цены и просто не понимаю, что произошло с рынком недвижимости».

Пользователи Threads назвали причины высокой стоимости жилья. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Россияне бегут от войны вместе со своим узким миром в Беларусь. Это не секрет, что скупают все, что есть, выше чем белорусы.

- Тут очень много факторов. Россияне - один из них и не самый решающий.

- Я не понимаю почему никто не называет главную причину. Земля под строительство жилья в Минске почти не выделяется.

- Раньше люди хранили деньги в банках. Теперь там деньги хранить нельзя, их могут просто не отдать. Доступа к иностранным банкам и биржам нет, поэтому деньги складывают в бетон.

- Цены космические только в Минске. В областных центрах выросли на порядок меньше.

- Потому что жильё должно быть недоступным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com