Украина создала «Карпатскую восьмерку» 5 18.09.2026, 16:59

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Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, какие страны в нее вошли.

Украина создала новый формат сотрудничества под названием «Карпатская восьмерка» (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы Украины, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине и объединяет регионы и громады стран-соседей. В формат С8 вошли восемь участников:

Румыния;

Сербия;

Польша;

Словакия;

Чехия;

Австрия;

Венгрия;

Европейский Союз в целом.

Президент Украины подчеркнул, что создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.

«Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия - безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад», - подчеркнул Зеленский.

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