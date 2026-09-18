Украина создала «Карпатскую восьмерку»5
- 18.09.2026, 16:59
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Зеленский рассказал, какие страны в нее вошли.
Украина создала новый формат сотрудничества под названием «Карпатская восьмерка» (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По словам главы Украины, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине и объединяет регионы и громады стран-соседей. В формат С8 вошли восемь участников:
Румыния;
Сербия;
Польша;
Словакия;
Чехия;
Австрия;
Венгрия;
Европейский Союз в целом.
Президент Украины подчеркнул, что создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.
«Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия - безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад», - подчеркнул Зеленский.