закрыть
18 сентября 2026, пятница, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина создала «Карпатскую восьмерку»

5
  • 18.09.2026, 16:59
  • 8,090
Украина создала «Карпатскую восьмерку»
Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, какие страны в нее вошли.

Украина создала новый формат сотрудничества под названием «Карпатская восьмерка» (С8). Он призван усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам главы Украины, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине и объединяет регионы и громады стран-соседей. В формат С8 вошли восемь участников:

Румыния;

Сербия;

Польша;

Словакия;

Чехия;

Австрия;

Венгрия;

Европейский Союз в целом.

Президент Украины подчеркнул, что создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.

«Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия - безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад», - подчеркнул Зеленский.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц