«Час работы бьюти-мастера стоит больше, чем час работы айтишника» 13 18.09.2026, 13:20

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Минчанку удивили расценки на маникюр и стрижку.

Пользовательница Threads zhlchk_ рассказала о стоимости услуг бьюти-мастеров.

«Давайте поднимем очень щепетильную тему, - пишет она. - Ценообразование на бьюти-процедуры. Что происходит?

Маникюр/педикюр - от 80 до 150 рублей. Стрижка - от 70 рублей. Лазерная эпиляция – от 160 до 200 рублей. Массаж – около 100 рублей. Брови – около 60 рублей.

При этом любая из этих процедур в среднем занимает около 60 минут. То есть час работы бьюти-мастера в Минске стоит столько же, а иногда и больше, чем час работы айтишника. В Threads люди открыто пишут про свои траты, и это уже не единичные случаи, а норма».

Мнения пользователей соцсети разделились, кто-то назвал цены завышенными, а кто-то – вполне приемлемыми. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- У нас прекрасные мастера, очень талантливые, и их труд заслуживает уважения. Но когда мы жалуемся на жилье за 400 долларов в виде «бабушатника», мы забываем про то, что в Минске есть сопутствующие услуги, которые овердорогие. И вот еще что важно. За такие деньги сервиса как такового часто нет. Ты приходишь либо в коворкинг, либо мастер работает на дому.

- Мастерам расходные материалы просто так никто не дарит, и аренда коммерческих помещений очень высокая чаще всего. Налоги за мастера никто не платит. Плюс постоянные обучения, потому что меняются техники работы, тренды и тд, рабочая форма, которая тоже должна обновляться.

- Это очень дорого! Стрижка в Италии стоит 15-20, а в Беларуси от 70.

- Когда айтишники стали мерилом в ценообразовании?

- Мои деньги пока уходят на другое, кушать и учиться важнее ноготочков, как бы я их не любила.

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