Сергею Законникову — 80 18.09.2026, 12:51

Сергей Законников

фото: wikipedia.org

16 сентября белорусский поэт, публицист, и общественный отметил юбилей.

Сергей Законников родился 16 сентября 1946 года в деревне Слобода Бешенковичского района Витебской области в учительской семье. Через год переехал в деревню Глыбочка Ушачского района Витебской области, где и прошло детство поэта.

В 1969 году Сергей Законников окончил филологический факультет Белорусского государственного университета и начал преподавать белорусский язык и литературу в Клетновской средней школе Борисовского района Минской области.

В 1970—1971 годах — литературный сотрудник ушачской районной газеты «Патрыёт». В 1972—1975 годы — секретарь Ушачского районного комитета ЛКСМБ. В 1975—1978 годах — корреспондент, заведующий отделом сельской молодежи редакции газеты «Чырвоная змена», с октября 1975 года — корреспондент отдела литературы и искусства редакции газеты «Звязда». С 1978 года — инструктор, в 1979—1986 годах — заведующий сектором художественной литературы отдела культуры ЦК КПБ.

В 1986—2002 годы Сергей Законников занимал должность главного редактора белорусского литературного журнала «Полымя».

Перевел на белорусский язык отдельные произведения российских, украинских, грузинских и литовских поэтов.

Сергей Законников — автор многих публикаций в белорусских СМИ на общественно-политические темы.

Редакция Charter97.org поздравляет Сергея Законникова с юбилеем, а также желает ему крепкого здоровья и творческих успехов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com