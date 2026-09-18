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Сергею Законникову — 80

  • 18.09.2026, 12:51
Сергею Законникову — 80
Сергей Законников
фото: wikipedia.org

16 сентября белорусский поэт, публицист, и общественный отметил юбилей.

Сергей Законников родился 16 сентября 1946 года в деревне Слобода Бешенковичского района Витебской области в учительской семье. Через год переехал в деревню Глыбочка Ушачского района Витебской области, где и прошло детство поэта.

В 1969 году Сергей Законников окончил филологический факультет Белорусского государственного университета и начал преподавать белорусский язык и литературу в Клетновской средней школе Борисовского района Минской области.

В 1970—1971 годах — литературный сотрудник ушачской районной газеты «Патрыёт». В 1972—1975 годы — секретарь Ушачского районного комитета ЛКСМБ. В 1975—1978 годах — корреспондент, заведующий отделом сельской молодежи редакции газеты «Чырвоная змена», с октября 1975 года — корреспондент отдела литературы и искусства редакции газеты «Звязда». С 1978 года — инструктор, в 1979—1986 годах — заведующий сектором художественной литературы отдела культуры ЦК КПБ.

В 1986—2002 годы Сергей Законников занимал должность главного редактора белорусского литературного журнала «Полымя».

Перевел на белорусский язык отдельные произведения российских, украинских, грузинских и литовских поэтов.

Сергей Законников — автор многих публикаций в белорусских СМИ на общественно-политические темы.

Редакция Charter97.org поздравляет Сергея Законникова с юбилеем, а также желает ему крепкого здоровья и творческих успехов.

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