Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью

Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью2
- 18.09.2026, 20:41
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Речь идет об уведомлении о ядерной аварии.
Украина прекратила действие соглашения с «правительством» Беларуси об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности. Соответствующее постановление правительство Украины приняло 17 сентября.
Соглашение было подписано 16 октября 2001 года в Киеве. Оно предусматривало сотрудничество Украины и Беларуси в сфере радиационной безопасности и оперативное уведомление о ядерных авариях.
Согласно постановлению, Министерство иностранных дел Украины должно в установленном порядке уведомить правительство Беларуси о прекращении действия соглашения.