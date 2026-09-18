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Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью

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  • 18.09.2026, 20:41
  • 1,248
Украина разорвала еще одно соглашение с Беларусью
Иллюстрационное фото

Речь идет об уведомлении о ядерной аварии.

Украина прекратила действие соглашения с «правительством» Беларуси об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности. Соответствующее постановление правительство Украины приняло 17 сентября.

Соглашение было подписано 16 октября 2001 года в Киеве. Оно предусматривало сотрудничество Украины и Беларуси в сфере радиационной безопасности и оперативное уведомление о ядерных авариях.

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел Украины должно в установленном порядке уведомить правительство Беларуси о прекращении действия соглашения.

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