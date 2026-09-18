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Макрон созывает экстренное заседание G7

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  • 18.09.2026, 21:30
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Макрон созывает экстренное заседание G7
ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН
ФОТО: GETTY IMAGES

На фоне гибридных атак Кремля.

Страны G7 в ближайшие недели обсудят меры реагирования на стремительный рост цен на энергоносители, включая возможное высвобождение стратегических запасов нефти. Встречу «Большой семерки» инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Politico.

- В ближайшие недели состоится встреча G7, посвященная вопросам энергетики, с целью расширения сотрудничества и предотвращения излишней напряженности между странами G7 и нашими основными партнерами, – заявил французский лидер на пресс-конференции в пятницу.

В последние недели стоимость нефти значительно выросла на фоне войны на Ближнем Востоке и угроз для транспортировки сырья через ключевые морские маршруты.

Цена Brent в пятницу находилась выше $100 за баррель, а рынок продолжал учитывать риски дальнейших перебоев с поставками.

Заявление президента прозвучало после встречи в Елисейском дворце с руководителями основных политических сил Франции и кандидатами в президенты.

На совещании обсуждались международная обстановка, война России против Украины, конфликт на Ближнем Востоке и последствия этих кризисов для французской экономики и энергетического рынка.

Макрон назвал сложившуюся ситуацию серьезной и призвал политические силы сохранять единство.

На встрече с политическими лидерами Макрон также заявил об усилении мер безопасности вокруг критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности.

По его словам, Франция сталкивается с участившимися кибератаками и угрозой гибридных операций со стороны России. Президент поручил правительству подготовить меры по усилению защиты важных объектов от возможных атак с использованием беспилотников и киберсредств.

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