Макрон созывает экстренное заседание G7

Макрон созывает экстренное заседание G71
- 18.09.2026, 21:30
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На фоне гибридных атак Кремля.
Страны G7 в ближайшие недели обсудят меры реагирования на стремительный рост цен на энергоносители, включая возможное высвобождение стратегических запасов нефти. Встречу «Большой семерки» инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Politico.
- В ближайшие недели состоится встреча G7, посвященная вопросам энергетики, с целью расширения сотрудничества и предотвращения излишней напряженности между странами G7 и нашими основными партнерами, – заявил французский лидер на пресс-конференции в пятницу.
В последние недели стоимость нефти значительно выросла на фоне войны на Ближнем Востоке и угроз для транспортировки сырья через ключевые морские маршруты.
Цена Brent в пятницу находилась выше $100 за баррель, а рынок продолжал учитывать риски дальнейших перебоев с поставками.
Заявление президента прозвучало после встречи в Елисейском дворце с руководителями основных политических сил Франции и кандидатами в президенты.
На совещании обсуждались международная обстановка, война России против Украины, конфликт на Ближнем Востоке и последствия этих кризисов для французской экономики и энергетического рынка.
Макрон назвал сложившуюся ситуацию серьезной и призвал политические силы сохранять единство.
На встрече с политическими лидерами Макрон также заявил об усилении мер безопасности вокруг критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности.
По его словам, Франция сталкивается с участившимися кибератаками и угрозой гибридных операций со стороны России. Президент поручил правительству подготовить меры по усилению защиты важных объектов от возможных атак с использованием беспилотников и киберсредств.