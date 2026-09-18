Макрон созывает экстренное заседание G7 1 18.09.2026, 21:30

2,716

ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: GETTY IMAGES

На фоне гибридных атак Кремля.

Страны G7 в ближайшие недели обсудят меры реагирования на стремительный рост цен на энергоносители, включая возможное высвобождение стратегических запасов нефти. Встречу «Большой семерки» инициировал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Politico.

- В ближайшие недели состоится встреча G7, посвященная вопросам энергетики, с целью расширения сотрудничества и предотвращения излишней напряженности между странами G7 и нашими основными партнерами, – заявил французский лидер на пресс-конференции в пятницу.

В последние недели стоимость нефти значительно выросла на фоне войны на Ближнем Востоке и угроз для транспортировки сырья через ключевые морские маршруты.

Цена Brent в пятницу находилась выше $100 за баррель, а рынок продолжал учитывать риски дальнейших перебоев с поставками.

Заявление президента прозвучало после встречи в Елисейском дворце с руководителями основных политических сил Франции и кандидатами в президенты.

На совещании обсуждались международная обстановка, война России против Украины, конфликт на Ближнем Востоке и последствия этих кризисов для французской экономики и энергетического рынка.

Макрон назвал сложившуюся ситуацию серьезной и призвал политические силы сохранять единство.

На встрече с политическими лидерами Макрон также заявил об усилении мер безопасности вокруг критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности.

По его словам, Франция сталкивается с участившимися кибератаками и угрозой гибридных операций со стороны России. Президент поручил правительству подготовить меры по усилению защиты важных объектов от возможных атак с использованием беспилотников и киберсредств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com