Испуганный Песков

Испуганный Песков4
- 18.09.2026, 21:36
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Пресс-секретарь Путина озвучивает одну ложь за другой.
Пресс-секретарь Путина Песков в первый день скандальных «выборов» в Госдуму РФ, на фоне массовых вызовов в военкоматы людей для «уточнению сведений», был сух и немногословен, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что в России к концу 2026 года готовятся призвать в армию 300 тыс. человек: «Нет. Таких планов нет».
А что же есть, если не «планы»? Уже принятые решения? Секретные, разумеется. Непонятно, отмечает телеграм-канал https://t.me/SerpomPo/31699«СерпомПо».
К тому же, кто Пескову расскажет хоть о планах, хоть о решениях?
Он за пару дней до 24 февраля 2022-го года посредством кремлёвского видеорегистратора Зарубина уверял, что военных действий против Украины не будет. Тогда тоже «не было планов». Потом военные действия начались, и «всё пошло по плану, строго по графику» (т.е. «за три дня» в течение четырёх с половиной лет).
Песков сглотнул слюну, не извинился за свою ложь, не объяснился, продолжает работать на том же месте, повторяя, что планов нет.