Аэропорты Барселоны и Дюссельдорфа названы лучшими в мире 2 18.09.2026, 22:02

Иллюстрационное фото

Аэропорты разделили на две категории, и обе из них возглавили европейские страны.

Барселона (Испания) и Дюссельдорф (Германия) возглавили рейтинги лучших крупных и лучших небольших аэропортов мира, при этом Европа заняла 16 из 20 мест в двух главных десятках.

Особенно впечатляющим оказался результат среди небольших аэропортов с пассажиропотоком меньше 47 миллионов человек в год — девять из десяти лучших находятся в Европе, пишет «Европульс».

Рейтинг World Consumer Airport Index оценивает аэропорты с точки зрения путешественников — им хочется не задерживаться на контроле, быстро добираться до своего выхода на посадку и после прилета легко уехать в город. Поэтому при составлении рейтинга учитывали время ожидания на досмотре, удобство пересадок между терминалами, железнодорожное сообщение, городской транспорт, число авиакомпаний и прямых рейсов и наличие гостиницы прямо в аэропорту.

Аэропорты разделили на две категории, и обе из них возглавили европейские страны. Среди крупнейших в мире первое место занял аэропорт Барселоны Эль-Прат, где пассажиры в среднем тратят на прохождение контроля безопасности всего около трех минут. Следом за ним оказался римский Фьюмичино, а пятое место занял парижский Шарль-де-Голль.

Еще заметнее европейское преимущество во второй категории небольших аэропортов. Первым стал Дюссельдорф, вторым Цюрих (Щвейцария), третьим Копенгаген. В Дюссельдорфе одним из главных преимуществ тоже стала скорость прохождения контроля — по данным рейтинга, ожидание там сведено к минимуму.

Следом за Копенгагеном идут Хельсинки, Милан (Италия), Осло и Мюнхен (Германия). Список завершают Брюссель и Берлин.

Лучшие крупные аэропорты мира

1. Аэропорт Барселона-Эль-Прат Хосеп Тарраделлас, Испания

2. Аэропорт Леонардо да Винчи-Фьюмичино, Рим, Италия

3. Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США

4. Международный аэропорт Бангкока Суварнабхуми, Таиланд

5. Аэропорт Шарль де Голль, Париж, Франция

6. Международный аэропорт имени короля Абдулазиза, Джидда, Саудовская Аравия.

7. Лондонский аэропорт Хитроу, Великобритания

8. Аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, Испания

9. Международный аэропорт Токио Ханеда, Япония

10. Международный аэропорт Дубая, Объединенные Арабские Эмираты

Лучшие небольшие аэропорты мира

1. Аэропорт Дюссельдорфа Лохаузен, Германия

2. Аэропорт Цюриха Цюрих-Клотен, Швейцария

3. Аэропорт Копенгаген-Каструп, Дания

4. Аэропорт Хельсинки-Вантаа, Финляндия

5. Аэропорт Милан-Мальпенса, Италия

6. Аэропорт Осло-Гардермуэн, Норвегия

7. Международный аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса, Мюнхен, Германия

8. Международный аэропорт Ванкувера, Канада

9. Аэропорт Брюсселя, Бельгия

10. Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, Германия

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