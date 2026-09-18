закрыть
18 сентября 2026, пятница, 23:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Третий корпус ВСУ парализовал работу элитного подразделения РФ «Рубикон»

1
  • 18.09.2026, 21:49
  • 5,578
Третий корпус ВСУ парализовал работу элитного подразделения РФ «Рубикон»
ФОТО: ГЕНШТАБУ ЗСУ

Враг начал покидать позиции, бросая имущество.

В Третьем армейском корпусе ВСУ заявили, что в ходе наступательной операции «Вивальди» в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА «Рубикон», в результате чего его сняли с Лиманско-Боровского направления. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий корпуса.

Ранее «Рубикон» был переброшен сюда как на приоритетное направление.

Бойцы «Тройки» вывели из строя систему управления «Рубиконом»: уничтожили его логистику, склады боеприпасов, точки взлета дронов, вновь созданные подразделения, а также опытных операторов БПЛА. Россияне лишились возможности быстро пополнять подразделение ресурсами и подготовленным личным составом.

Теряя личный состав и технику и не имея возможности развернуться из-за украинских РЭБ и ПВО, враг начал покидать позиции, бросая имущество. Чтобы сохранить то, что осталось от подразделения, российское командование решило перебросить «Рубикон» на другое направление.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц