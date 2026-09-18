Третий корпус ВСУ парализовал работу элитного подразделения РФ «Рубикон»1
- 18.09.2026, 21:49
- 5,578
Враг начал покидать позиции, бросая имущество.
В Третьем армейском корпусе ВСУ заявили, что в ходе наступательной операции «Вивальди» в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА «Рубикон», в результате чего его сняли с Лиманско-Боровского направления. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий корпуса.
Ранее «Рубикон» был переброшен сюда как на приоритетное направление.
Бойцы «Тройки» вывели из строя систему управления «Рубиконом»: уничтожили его логистику, склады боеприпасов, точки взлета дронов, вновь созданные подразделения, а также опытных операторов БПЛА. Россияне лишились возможности быстро пополнять подразделение ресурсами и подготовленным личным составом.
Теряя личный состав и технику и не имея возможности развернуться из-за украинских РЭБ и ПВО, враг начал покидать позиции, бросая имущество. Чтобы сохранить то, что осталось от подразделения, российское командование решило перебросить «Рубикон» на другое направление.