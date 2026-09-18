Белорусский ученый развеяла популярный миф о картофеле 2 18.09.2026, 19:23

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Хозяйки обходят стороной картофель с зелеными местами.

Миф о зеленом картофеле в интервью провластному изданию «Рэспублiка» развеяла кандидат сельскохозяйственных наук завотделом селекции картофеля НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Юлия Гунько.

По ее словам, соланин, который и придает зеленый оттенок, действительно ядовит, но отравиться им можно, лишь съев очень много такого картофеля.

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