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Белорусский ученый развеяла популярный миф о картофеле

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  • 18.09.2026, 19:23
  • 4,252
Белорусский ученый развеяла популярный миф о картофеле

Хозяйки обходят стороной картофель с зелеными местами.

Миф о зеленом картофеле в интервью провластному изданию «Рэспублiка» развеяла кандидат сельскохозяйственных наук завотделом селекции картофеля НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Юлия Гунько.

По ее словам, соланин, который и придает зеленый оттенок, действительно ядовит, но отравиться им можно, лишь съев очень много такого картофеля.

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